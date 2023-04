Il Castelfiorentino deve vincere Fucecchio, sfida per la salvezza Montespertoli sfida la capolista

Quella anticipata a oggi pomeriggio (fischio d’inizio alle 15), in vista della festa di Pasqua di domani, è la penultima giornata della stagione regolare del girone A di Eccellenza che vede i quattro team di casa nostra ancora impegnati a raggiungere ciascuno il proprio obiettivo. Due le squadre che, almeno secondo la matematica, possono ancora ambire a un posto nei play-off: Castelfiorentino (nella foto lo staff) e Certaldo. I primi hanno il destino nelle proprie mani visto che ospitano al Neri il Fratres Perignano, seconda forza del campionato. Una delle possibilità dei gialloblù per prendere parte agli spareggi promozione è vincere le 2 gare che mancano, sperando che il Perignano le perda entrambe. Oppure cercare di superare al 4° posto il River Pieve, mantenendo entro i 10 punti il distacco dalla Cuoiopelli terza. Più tosto il cammino del Certaldo, che ormai però è più concentrato sulla splendida cavalcata in Coppa Italia. Mercoledì prossimo nella semifinale di ritorno il team di Ramerini partirà dall’1-0 guadagnato a Brescia. I viola devono infatti vincere sempre, a partire dall’odierno match al Comunale con il San Miniato Basso, sperando di arrivare almeno a pari punti con River Pieve e Castelfiorentino (hanno gli scontri diretti a favore).

E la lotta salvezza? Primo match point per il Fucecchio, che attende al Corsini il Pontebuggianese. In caso di vittoria i bianconeri sarebbero infatti matematicamente salvi. Anche il Montespertoli non è molto lontano dal traguardo, ma questo pomeriggio dovrà vedersela al Molin del Ponte di Baccaiano contro la capolista Cenaia, ancora in lotta per la promozione diretta.

Simone Cioni