Il cambio tattico alla base della svolta L’Empoli vola con due ali e un trequartista

di Tommaso Carmignani

Parliamoci chiaro. Va bene la reazione, va bene gli episodi, va bene la voglia che ha consentito agli azzurri di superare il Bologna, ma tra i motivi che hanno riportato l’Empoli alla vittoria ce n’è pure uno tattico. Una variante proposta da Zanetti, stavolta dall’inizio e non a gara in corso, che ha messo la squadra nella condizione di poter ribattere meglio alle offensive avversarie e, soprattutto, mostrarsi molto più efficace e propositiva nelle ripartenze. Un modulo, il 4-2-3-1, di ‘baldiniana’ memoria, anche se con interpreti e varianti estremamente diverse rispetto al passato. Eppure fu proprio Silvio Baldini, anni fa, a presentare per la prima volta questo sistema di gioco al Castellani. Uno schieramento che esaltò le caratteristiche di giocatori come Maccarone e Di Natale, e che nelle stagioni a venire fece grande anche un certo Tavano. Altri tempi, altre storie, altri campionati.

Ma quello che Zanetti ha proposto col Bologna ha avuto un peso importante nell’economia della gara e, soprattutto, è sembrato perfino in grado di colmare certe lacune che invece erano emerse in altre gare. Il primo vantaggio è ovviamente la copertura delle fasce. Con due giocatori più larghi, che in questo caso erano Cambiaghi e Akpa Akpro, l’Empoli è riuscito a schiacciarsi meno rispetto a quanto fatto altre volte. E quindi, di conseguenza, è stato capace di organizzare meglio le ripartenze. Il centrocampo non ha patito e la difesa, fatta eccezione che nel finale, non è mai davvero andata in sofferenza.

I due gol segnati dal Bologna nel primo tempo erano arrivati su un corner e con una gran giocata di Orsolini: per il resto Vicario non aveva fatto una parata. C’è poi un altro, importante vantaggio che questo modulo sembra offrire, specialmente in relazione a un giocatore come Cambiaghi. Partendo dalla fascia e con un ruolo più definito, l’ex Atalanta non è stato costretto a svariare per il campo come era solito fare, spendendo molte meno energie. Per questo non è crollato nella ripresa, dove anzi ha segnare il gol del 3-0. Chi ha beneficiato poi di questo sistema di gioco sono stati i due centrocampisti, Marin e Grassi, capaci entrambi di giocare molto bene a due. Per contro ci sono alcuni elementi, come Bandinelli e Fazzini, ma anche Caputo, che un modulo come questo potrebbero digerirlo un po’ peggio. Staremo a vedere, specialmente perché domani contro la Salernitana Zanetti potrebbe anche pensare di ripetere l’esperimento. E’ il giusto compromesso tra la necessità di coprire meglio le fasce e l’obbligo di non sacrificare troppo Baldanzi, che in questo modo ha la possibilità di continuare ad agire come trequartista.