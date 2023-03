I rigori premiano il Certaldo I viola volano in semifinale

Certaldo

4

ValdichiEnti Ponte

2

CERTALDO: D’Ambrosio, Bardotti, Vecchiarelli, Pampalone, Salvadori, De Pellegrin, Nuti (78’ Taraj), Bernardini, Baccini (61’ Zanaj), Martini (78’ Marcon), Corsi (85’ Bandini). All. Ramerini.

VALDICHIENTI PONTE: Rossi, Calcabrini (55’ Sfasciabasti), Tombolini, Omiccioli, Pigini, Di Molfetta (93’ Del Brutto), Triana, Lattanzi Andrea (55’ Sopranzetti), Palmieri (44’ Zira), Trillini, Passewe. All. Bolzan.

Arbitro: Buzzone di Enna.

Reti: 34’ Corsi; 84’ Triana. Sequenza rigori: Bernardini (C ) gol; Triana (V) traversa; De Pellegrin (C) parato; Del Brutto (V) gol; Marcon (C) gol; Passawe (V) parato; Bandini (C) gol; Trillini (V) traversa.

SAN CASCIANO - La lotteria dei rigori sorride al Certaldo che vola in semifinale di Coppa Italia. Dopo l’1-1 dell’andata la gara col Valdichienti Ponte finisce con lo stesso punteggio pure al ritorno, ma la maggior precisione dal dischetto dei viola valdelsani ha la meglio. Parte meglio il Certaldo, pericoloso con Bernardini, siluro dal limite fuori di poco, e Baccini, non riesce a deviare sotto misura un assist di Vecchiarelli. Per gli ospiti replicano Triana e Palmieri, con D’Ambrosio attento sul primo mentre l’arbitro lascia proseguire su un intervento di Martini in area sul secondo. Proprio sul proseguimento di questa azione arriva l’1-0 del Certaldo con un colpo di testa di Corsi su traversone dalla destra di Bardotti. Immediata la reazione marchigiana con Passawe, ma D’Ambrosio respinge ancora. La ripresa è tutta di stampo marchigiano, con D’Ambrosio che al 56’ neutralizza un rigore a Trillini, ripetendosi anche sul successivo tapin del numero 10. Il pari arriva ll’84’ con Triana, lesto a deviare sotto misura un corner di Trillini. Nel recupero prima D’Ambrosio salva su Passawe e poi Rossi compie un ‘miracolo’ su Bardotti. Infine l’epilogo dagli undici metri che apre la festa viola. Animi tesi a fine partita con due espulsi per gli ospiti.

Simone Cioni