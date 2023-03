I ragazzi del Certaldo fanno incetta di record

I portacolori del Certaldo Nuoto non hanno mancato l’occasione di mettersi in mostra alle finali regionali Categoria, andate in scena alla piscina La Bastia di Livorno. I 19 ragazzi allenati da Lorenzo Chesi, con la preziosa collaborazione di Federica Silla, hanno infatti ottenuto ben 39 nuovi primati personali sulle 45 gare disputate. Oltre a questi lusinghieri risultati cronometrici sono arrivate anche due medaglie di bronzo con Francesco Cocci sui 200 rana, chiusi in 2’23’’99, e Ginevra Leoncini sui 1.500 stile, con il tempo di 19’55’’32, entrambi tra i Senior. Nella stessa categoria, Cocci ha ottenuto anche un 5° posto sui 50 rana (30’’57) e 200 misti (2’12’’23), oltre al 7° sui 100 rana (1’06’’26) mentre Lorenzo Carpitelli (‘99) ha chiuso 5° sui 400 misti in 4’48’’62, 6° sui 200 misti in 2’13’’56 e 7° sui 200 rana in 2’29’’36. Poi Lorenzo Mainardi (‘01) è 4° sugli 800 stile (8’56’’62), 5° sui 1500 stile (17’20’’33) e 7° sia sui 200 dorso (2’20’’42) che sui 200 farfalla (2’19’’25), mentre Giacomo Gori (‘95) ottiene l’8ª piazza sui 200 dorso in 2’26’’10. Veniamo ai Cadetti dove Matteo Grassi (‘03) fa registrare il 6° tempo sui 100 e 200 dorso, oltre al 9° sui 400 misti e l’11° sui 50 dorso mentre Emanuele Indivino è 14° sui 200 rana. In campo Juniores i migliori risultati sono arrivati da Christian Cicali (‘05) sui 50 farfalla (4°), sui 1500 stile (6°), sui 100 farfalla (7°) e sui 200 farfalla (8°); oltre che da Eugenio Pollini (‘05), 6° sui 50 stile e 9° sui 50 farfalla. Buone in ogni modo pure le prove di Benedetta Latini (‘07), Giorgia Russo (‘07) e Massimo Corsoni. (‘05). Tra i Ragazzi infine sono tre i certaldesi entrati nella top-ten: Giovanni Viani (‘08) con la 7ª piazza sui 1500 stile, Sofia Fioravanti (‘08) con l’8° posto sia sui 50 stile che sui 100 farfalla e Lorenzo Carpitelli (‘07), giunto 9° sui 100 farfalla Nella stessa categoria, comunque, prestazioni in crescita sono state offerte pure da Martina Montagnani (‘09), Martna Musaj (‘10), Carlo Dani (‘08) e Bernardo Donzelli (‘08). In evidenza anche le Staffetta maschili e femminili delle varie categorie impegnate sui 4x100 stile libero e misti e sui 4x200 stile libero.