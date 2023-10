I medicei volano in classifica

Lampo Meridien

0

Real Cerretese

2

LAMPO MERIDIEN: Lavorini, Taverna (67’ Fraschi), Simi (79’ Ruotolo), Mazzanti, Massaro, Del Sorbo, Fanani (15’ Fresta), Di Vito, Sabatini (57’ Del Fa), Bastogi, Benedetti. A disp. Bartolozzi, Fattorini, Calandra, D’Angelo A., Vitolo. All. Magrini (Montagnolo squalificato).

REAL CERRETESE: Battini, Pagliai (89’ Tolaini), Grasseschi (87’ Masoni), Meucci, Michelotti, Mordagà, Fedi (79’ Nieri), Cerboni (83’ Lamberti), Melani, Bouhafa, Menconi. A disp. Nigro, Iannello, Tramacere Falco, Lapi, Pisano. All. Petroni.

Arbitro: Cravini di Livorno.

Reti: 31’ rig. Bouhafa, 80’ Menconi.

LAMPORECCHIO – Prestazione sontuosa della Real Cerretese, che espugna ’I Giardinetti’ con una rete per tempo e mantiene la propria imbattibilità. Con 7 punti i biancoverdi si sono portati a sole 2 lunghezze dal quartetto di testa formato da Viaccia, San Piero a Sieve, Casalguidi e lo stesso Lampo Meridien, che però hanno giocato tutte una gara in più (la Real Cerretese infatti ha già osservato il proprio turno di riposo alla prima giornata). Tornando al match di Lamporecchio, dopo una prima occasione per Benedetti sono i medicei a spaventare due volte Lavorini prima di trovare il vantaggio al 31’: Del Sorbo stende in area Fedi e l’arbitro indica il dischetto con lo specialista Bouhafa che spiazza il portiere locale. Prima dell’intervallo Benedetti sfiora il pari, ma nella ripresa il LampoMeridien cala senza mai riuscire a impensierire la Real Cerretese, che all’80’ chiude il conto con Menconi (nella foto), abile a girare in rete un cross basso dal fondo di Fedi, dopo l’ennesima progressione sulla fascia. Nel finale ancora Benedetti centra il palo e la squadra di mister Andrea Petroni può fare festa.