I marcatori sono 15 Manca una sola rete per stabilire il record

Nell’Empoli – è un dato di fatto – non c’è un vero e proprio bomber. I migliori marcatori della squadra sono, al momento, Baldanzi e Cambiaghi con quattro reti a testa, non esattamente un rendimento da bomber (anche se nessuno dei due è un centravanti). C’è però un dato che caratterizza la formazione di Zanetti: dopo il gol realizzato da Vignato nel finale della gara con lo Spezia, gol che è valso all’Empoli il pareggio allo scadere, l’Empoli ha mandato a segno quindici marcatori diversi in 29 partite complessive. Gli azzurri sono ad un passo dal loro record storico per numero di marcatori diversi in una stagione di serie A (15) nel 201819 con allenatore Aurelio Andreazzoli. Una stagione culminata con la retrocessione, ma con una squadra nella quale militavano giocatori del calibro di Bennacer, Krunic, Di Lorenzo e compagnia. Manca un altro elemento da mandare a segno ed il totale salirà a 16, rappresentando di fatto un record. Alle spalle di Cambiaghi e Baldanzi c’è infatti una nutrita schiera di giocatori con due reti all’attivo: si tratta di Satriano, Bandinelli, Marin, Parisi, Ebuehi e Caputo, mentre a quota uno troviamo Luperto, Haas, Destro e Vignato, oltre naturalmente a Bajrami e Lammers che però hanno lasciato la squadra durante la finestra invernale del calciomercato, rimpiazzati appunto da Vignato e da Piccoli. Il primo è già andato a segno, mentre il secondo, considerando anche il ruolo. Potrebbe essere davvero l’indiziato numero uno per diventare il marcatore numero 16.