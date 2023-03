I gioielli dell’Empoli nel mirino delle big

di Tommaso Carmignani

Ci sono un giocatore che se ne andrà sicuramente, un altro che potrebbe portare nelle casse dell’Empoli una cifra mai vista e un giovane, Tommaso Baldanzi, che il club del presidente Corsi si prepara a blindare. In mezzo un allenatore che sembra entrato nel mirino di alcuni club di media fascia e di cui a breve si parlerà di sicuro. Se la sosta è l’occasione giusta per parlare di mercato, in casa Empoli potrebbero fischiare decisamente le orecchie. I pezzi pregiati, ormai, si conoscono alla perfezione, ma è proprio nel momento in cui il campionato è fermo che le voci si rincorrono e si alimentano fino a diventare perfino esagerate. Baldanzi, ad esempio, ha appena festeggiato in Under 21 il suo 20esimo compleanno, ma se da un lato il club azzurro si dice pronto a confermarlo anche per la prossima stagione, dall’altro le società che contano sono già al lavoro per convincere il presidente Corsi a fare il contrario.

L’Inter, ad esempio, lo vede come sostituto ideale di Correa: i nerazzurri puntano sugli ottimi rapporti con la società di Monteboro e vorrebbero provare a utilizzare la carta Satriano per impostare la trattativa. L’esempio di Asllani, però, non gioca a favore dei nerazzurri: l’albanese non sta praticamente giocando ed è per questo che Baldanzi e il suo entourage preferirebbero aspettare un altro anno prima di rischiare di fare la stessa fine. L’idea di rimanere a Empoli anche per il 202324 pare insomma condivisa anche dall’agente del calciatore, ma è anche vero che il club azzurro, per definizione, non può permettersi di ignorare certe offerte qualora arrivassero. E allora ecco che accanto all’Inter ci sono anche il Milan e il Napoli, oltre ad almeno un paio di squadre che giocano in Premier. Trattenerlo sarà difficile, ma se la volontà è questa e Corsi ha fatto i suoi conti c’è da fidarsi. Discorso diverso per Fabiano Parisi, per cui ha già parlato il suo procuratore: Giuffredi sta già facendo mercato e la squadra che al momento sembra maggiormente intenzionata a corteggiarlo è la Lazio. Sarri lo vede come un giocatore simile a un altro terzino che ha avuto e apprezzato: Mario Rui. Per questo sta chiedendo con forza a Lotito di formalizzare un’offerta, anche se il patron biancoceleste non è per tradizione un presidente di manica larga. Sarà una bella trattativa, ma la base di partenza potrebbe non essere inferiore ai 10-13 milioni di euro. E poi c’è Vicario, che se da un lato resta ai box, dall’altro è ormai ufficialmente nel mirino della Juve per il dopo Szczesny. I bianconeri lo puntano da tempo, ma qui la richiesta è elevatissima: il numero uno azzurro, ad oggi, potrebbe valere non meno di 20 milioni. Sul fronte Zanetti, invece, è soprattutto dall’altra sponda di Torino, quella granata, che insistono. Il Toro potrebbe salutare Juric a fine stagione e vuole un tecnico giovane e preparato. L’allenatore azzurro quella maglia l’ha vestita e il corteggiamento, giurano i ben informati, sarebbe già cominciato.