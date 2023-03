I “Flying Donkeys“ più che soddisfatti della trasferta a San Benedetto del Tronto

Una sconfitta di misura ed una netta vittoria è il bilancio dell’Hockey Empoli nella trasferta di San Benedetto del Tronto, dove per l’8ª giornata del girone D di serie C i "Flying Donkeys" hanno affrontato prima i padroni di casa e poi i molisani del Kemarin Campomarino. Si è trattato di un’intensa ed equilibrata sfida contro i Pattinatori Sambenedettesi, che hanno saputo rispondere due volte al vantaggio empolese siglato nel 1° tempo da Cecchi e nella ripresa da Simonelli, prima di siglare il definitivo 3-2 all’over time. Senza storia, invece, il secondo confronto che ha visto i ‘ciuchini volanti’ mettere in cassaforte la vittoria già nella prima frazione, chiusa sul 4-0 grazie alla doppietta del solito Cecchi e alle reti di Giorgetti e Pazzaglia. Nella ripresa, poi, ancora questi ultimi due hanno arrotondato il punteggio fino al 6-0 conclusivo.

Sono tre punti che consentono comunque ai ragazzi di coach Stefano Carboncini di assicurarsi il primato con due giornate di anticipo visto che i Pattinatori Sambenedettesi, secondi a -5, devono disputare ancora soltanto una gara. Questa, comunque, la classifica completa: Empoli 16; San Benedetto del Tronto 11; Campomarino 8; Viareggio 7; Civitavecchia 3. Infine, questi sono i biancocelesti scesi in campo nella trasferta marchigiana: Benozzi (p), Bagni (p), Rosso, Cecchi, Pazzaglia, Viti, Francalanci, Simonelli, Giorgetti, Milcik, Rodio, Pezzè.