I Flying Donkeys a punteggio pieno Gran vittoria contro Civitavecchia

Prosegue la corsa a punteggio pieno in vetta al girone D di serie C dell’Empoli Hockey, che fa sua anche la quarta gara stagionale contro Civitavecchia. Al termine di una gara molto intensa e a tratti fin troppo spigolosa, i ’Flying Donkeys’ hanno infatti avuto la meglio per 5-0. Un risultato mai in discussione come testimoniano i 50 tiri nello specchio della porta rispetto ai soli 16 scoccati dai laziali. Il primo tempo si è chiuso sul 3-0 per gli empolesi grazie al vantaggio firmato da Cecchi su assist di Matteo Carboncini e a una doppietta di quest’ultimo, ben servito in entrambi i casi da Francalanci con i padroni di casa in inferiorità numerica per una penalità inflitta a Cecchi. A chiudere il conto nella ripresa ci hanno poi pensato ancora Cecchi su assist di Milcik e lo stesso Milcik, imbeccato da Carboncini.

Una bella iniezione di fiducia, insomma, per la truppa di coach Stefano Carboncini in vista della prossima trasferta a San Benedetto del Tronto, dove il 12 marzo i biancocelesti affronteranno prima i padroni di casa e poi il Kemarin Campomarino. Ecco la classifica provvisoria: Empoli 12; Campomarino 8; San Benedetto del Tronto 6; Viareggio 4; Civitavecchia 3. I risultati sono figli senza dubbio del grande lavoro svolto durante la settimana, in primis dall’allenatore Stefano Carboncini, che ha un grande carisma e nutre ancora un enorme passione per questo sport e continua a documentarsi, ad aggiornarsi e a studiare come se avesse ottenuto il brevetto solo ieri. Ma anche dal prezioso contributo fornito da Matteo Carboncini e Luca Simonelli che, pur continuando a scendere in pista a fianco dei compagni, trovano il tempo di seguire da vicino i più giovani e i principianti. Lavoro che sta dando i propri frutti data la crescita esponenziale di under 16, under 14, under 12 e under 10.