I Berserker superano il Rufus È vicino il podio in Coppa Toscana

I Berserker, il gruppo espressione della fusione tra Gambassi Rugby e Unione Rugby Montelupo Empoli, mette una seria ipoteca sul 3° posto finale nella Coppa Toscana di serie C regionale. Nell’andata della finalina, infatti, i ragazzi di coach Firenzani si sono imposti al campo sportivo di Case Nuove a Gambassi con un netto 43-26 sul Rufus San Vincenzo. Partita maschia e intensa in cui i Berserker si comunque sempre mantenuto in vantaggio e in cui, a parte qualche pecca in difesa e in mischia chiusa, riescono a muovere bene l’ovale sui trequarti. Nelle fila dei padroni di casa prestazione da incorniciare per l’ala Burgassi, autore di una meta, di un calcio di punizione e di cinque trasformazioni su altrettante calciate. Bene anche il mediano Banti, che oltre a realizzare una doppietta fornisce l’assist per la meta finale di capitan Goretti. A segno per la mischia il solito Merlotto e il pilone Pietro Niccolini.

Questa la formazione con cui sono scesi in campo i Berserker: Niccolini P., Lassi, Goretti, Vincelles, Simoncini D., Cameli, Simoncini A., Merlotto, Banti, Garinei, Scaglione, Alessandri, Goldman, Burgassi, Niccolini L. A disposizione: Ferzola, Amodeo, Venturini, Pernarella, Cannas, Bartolini. Adesso l’appuntamento è per domenica 7 maggio quando a San Vincenzo si disputerà la gara di ritorno. L’amarezza per la sconfitta patita in rimonta in semifinale contro Lucca resta, ma questa è l’opportunità di chiudere al meglio una stagione, che ha visto i Berserker protagonisti dall’inizio alla fine.