I Berserker non si fermano Prosegue la corsa al vertice

Prosegue la corsa al vertice del girone B del campionato di serie C Toscana dei Berserker, espressione dell’unione tra Gambassi Rugby e Unione Rugby Montelupo Empoli. Nell’ultimo fine settimana, infatti, i ragazzi di coach Firenzani si sono imposti con il risultato di 5-27 con punto bonus a Rosignano sul Livorno Cadetta al termine di una prestazione non eccellente, ma efficace.

Di fatto la partita è stata pressoché a senso unico sia nel primo che nel secondo tempo, grazie soprattutto al pacchetto di mischia efficace nelle fasi statiche, sia in attacco che in difesa. Berserker meglio anche dal punto di vista disciplinare rispetto ai labronici, che hanno collezionato diversi cartellini gialli. Il tabellone poteva essere stato mosso meglio con una migliore manualità, ma con una tripletta del solito Merlotto e una meta di Goretti, oltre al calcio di punizione di Tomasulo, che ha anche trasformato una meta al pari di Leonardo Niccolini, sono arrivati altri 5 importanti punti per confermare il primato.

Questa nel dettaglio la formazione: Niccolini P., Lassi, Cavallaro, Simoncini D., Vincelles, Goretti, Cameli, Merlotto, Niccolini S., Banti, Burgassi, Alessandri, Goldman, Tomasulo, Niccolini L. A disposizione: Popescu, Ferzola, Simoncini A., Parenti, Venturini, Garinei, Scaglione.