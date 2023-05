Greta Settino super È suo il record toscano

La Toscana Atletica Empoli continua a far parlare di sé in giro per la regione e non solo. Anche nelle ultime gare andate in scena, infatti, la società del presidente Marchetti si è tolta grandi soddisfazioni, portando a casa anche preziose medaglie. A partire dalla grandissima prova di Greta Settino ai recenti Campionati Di Società regionali di corsa che si sono disputati a Reggello. L’atleta biancazzurra ha infatti corso i dieci mila metri con il tempo di 34’50’’84, stabilendo il nuovo record toscano e migliorando il proprio primato personale di circa un minuto. Exploit che gli è valso il settimo posto assoluto (seconda italiana) e il minimo risultato utile per la partecipazione al prossimo campionato europeo della specialità.

Altri grandi risultati sono arrivati poi da Arezzo, dove si è svolto il meeting assoluto su pista, con ben due doppiette: nel salto triplo ha infatti trionfato Giada De Martino con l’ottima misura di 12.46 metri, che gli è valsa anche il minimo per la partecipazione al Challange e ai campionati italiani promesse, che ha preceduto la compagna di squadra Eva Bianchi, giunta seconda con l’altrettanto ottima misura di 11.37 metri. Nei 100 metri, invece, è stata Camilla Rossi a sbaragliare la concorrenza con il tempo di 12’’05. Anche per lei questa performance è valsa la qualificazione al Challange e ai campionati italiani promesse.

Così come per il salto triplo, poi, anche nella gara dei 100 metri pure il secondo gradino del podio è occupato da una portacolori della Toscana Atletica Empoli. Si tratta di Camilla Sarti, che ha tagliato il traguardo dopo 12’’12. Infine, sempre ad Arezzo va segnalato l’ottimo secondo posto di Veronica Brizzi, che ha ottenuto anche il suo nuovo primato personale sui 400 metri, corsi in 59’’84. Per concludere a Roma, in occasione della 74ª edizione del Trofeo della Liberazione, Stefania Dallasta si è imposta sui 1500 metri, facendo fermare il cronometro a 4’45’’54.