Grande soddisfazione in casa della Polisportiva I’Giglio ed in particolare nella sezione tennis. La società castellana ha infatti vinto agli ottavi nel Campionato Invernale Fit, guadagnandosi quindi l’accesso ai quarti. La manifestazione è un torneo a squadre, a livello regionale, dove si scontrano giocatori i migliori di tutta la Toscana per quanto riguarda questa categoria. In occasione degli ottavi di finale, Roberto Di Falco ha perso il primo singolo 64 60, mentre al secondo singolo si è imposto Manuel Cioni in due set con il punteggio di 63 62. E’ diventato quindi decisivo il doppio nel quale gli stessi Cioni e Di Falco, giocando in coppia, hanno vinto 64 62. Francesco Coppi, referente tecnico, commenta: "I ragazzi, alla Rufina, hanno lottato ottenendo risultati contro ogni pronostico. Il capitano, Roberto, ha lottato fino alla fine cercando di strappare una vittoria che purtroppo non è arrivata. Il secondo singolo, giocato da Manuel, è stato invece un incontro molto avvincente. Nel doppio, la bravura di Manuel a rete e il potentissimo diritto di Roberto non hanno lasciato spazio agli avversari".