GOLF. Busà, risultato super al circuito Wagc

Domenica il circuito Wagc ha fatto tappa al Golf Montelupo richiamando giocatori da tutta la Toscana e non solo, desiderosi di staccare il pass per la finale nazionale del 26 settembre al Golf del Ducato. Il ferrarese Valerio Tasselli ha vinto la gara con 77 colpi, 9 oltre il par. Con lui alla finale i vincitori di categoria. In prima il giocatore di casa Simone Busà (69) ha preceduto il compagno di circolo Giovanni Badi (73); in seconda Viorel Ovidiu Bumbuc (64) ha ottenuto il successo seguito a due lunghezze da Alberto Capineri mentre in terza Pieradolfo Ciola (63) ha superato di misura Nicola Pucci dopo un avvincente testa a testa. Premi speciali a Isabella Cavaciocchi (72) di Montelupo e Norio Shikata (65), migliori lady e senior. Si è tornati in campo anche al Bellosguardo Vinci dove era in programma la finale della Coppa Toscana. Sabatino Giuntoli ha vinto con 75 colpi mentre Laura Bianciardi (35), Andrea Trapani (39) e Felice Tirabasso (40) si sono imposti nelle categorie nette. Firenze Ugolino ha vinto il Challenge dei club.

Andrea Ronchi