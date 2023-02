Gol e fuochi d’artificio, esulta il Santa Maria

Dieci reti, di cui due oltre il 90’ e un gol annullato. Pomeriggio folle quello di domenica al Biagioli di Santa Maria, dove per la 5ª giornata di ritorno del girone I di Seconda Categoria il Santa Maria ha avuto la meglio per 6-4 sull’Aurora Montaione. Botta e risposta nella prima frazione tra Carraro e Rossi, autori entrambi di una doppietta con il primo che porta i gialloblù locali sul 2-0 sfruttando prima un lancio dalle retrovie e segnando poi con una splendida conclusione al volo dal limite dell’area, mentre il secondo pareggio tra il 43’ e il 45’ con una magistrale punizione e trasformando con freddezza un calcio di rigore. La ripresa si apre con una rete annullata ai montaionesi per un fallo di Cioni, prima che il Santa Maria torni avanti con Salvadori su traversone di Serino.

La replica ospite arriva al 60’ con il solito Rossi, lesto a insaccare sotto misura sugli sviluppi di una rimessa laterale, ma 5 minuti più tardi all’altezza del secondo palo Scappini irrompe di testa su una punizione calciata da Benelli e sigla il 4-3 empolese. L’Aurora Montaione non ci sta e riesce a riprenderla nuovamente all’83’ proprio con Cioni, abile a risolvere una mischia in area. Sembra l’ultima emozione di una partita senza logica, ma la squadra di mister Tamburini non è d’accordo e nei minuti di recupero porta a casa l’intera posta in palio: prima al 92’ Dabo trova l’angolino giusto con un tiro al volo da fuori area e poi al 94’ il giovane classe 2004 Cerboni chiude il conto in contropiede. Il Santa Maria resta così in scia al treno salvezza, mentre l’Aurora Montaione scivola al 3° posto. Nello stesso raggruppamento prezioso successo in chiave play-off anche per il Monterappoli, che regola di misura il San Giusto le Bagnesi: decisive le due reti in apertura di ciascun tempo di Cioni e Fontanelli prima che i fiorentini accorciassero le distanze al 79’.

Niente da fare, invece, per il Giovani Fucecchio 2000 che cede 3-0 in casa al Bagno a Ripoli, incassando i 3 gol nei primi 39’. Nel girone F il Giovani Vinci strappa un punto nella trasferta di Chiesina Uzzanese, ma resta ultimo a 2 lunghezze dall’Olimpia Quarrata. In vantaggio con un rigore trasformato da Said, i giallorossi ‘leonardiani’ sono stati sorpassati dai padroni di casa salvo trovare poi il 2-2 all’ultimo tuffo con Nencini. Nel girone F infine sesta sconfitta di fila per il Ponte a Cappiano, superato 2-0 in casa dal Capanne. I calligiani adesso sono penultimi insieme al Lajatico con soli 2 punti di vantaggio sul fanalino di coda Fabbrica.

Simone Cioni