Gli Under13 giallorossi allenatori per una partita

Giovedì scorso al Cecchi di Limite sull’Arno è andato in scena un recupero del campionato Esordienti Under13 tra i giallorossi locali e il Giovani Fucecchio 2000. Va detto subito che i padroni di casa hanno avuto la meglio, mettendo a segno un sonoro 4-1. Fin qui nulla di strano, ma chi era presente in tribuna ha assistito ad una vera e propria rivoluzione.

L’allenatore del Limite e Capraia, Ambroz Marku, è infatti stato seduto tutto il tempo in panchina insieme ad un dirigente senza proferire parola o dare alcun tipo di indicazioni. Sono stati gli stessi giovani calciatori ad auto-gestirsi, tanto nel disporsi in campo quanto per le sostituzioni e per superare i momenti di maggior difficoltà.

"L’idea è nata durante il recente torneo che abbiamo disputato a Messina con questo gruppo, in cui il responsabile tecnico dell’attività di base della Juventus, De Ceglie, ci ha presentato questa idea di valorizzare la capacità dei ragazzi di prendere decisioni in autonomia e affermare le leadership interne – ha spiegato il responsabile del settore giovanile limitese, Francesco Safina – Personalmente questo tipo di iniziativa l’avevo già adottata qualche anno fa in una squadra professionistica e sono stato subito favorevole a proporla anche ai nostri ragazzi, pur temendo che fosse più difficile metterla in atto in una società dilettantistica dove c’è per esempio chi gioca meno di altri".

Francesco Safina ha poi indicato quale è stata la reazione dei giovani giocatori: "Devo dire che i ragazzi sono stati bravissimi a gestire al meglio ogni aspetto".

In tribuna per sincerarsi che le disposizioni fossero rispettate soprattutto dal mister in panchina, Safina si è detto soddisfatto anche della reazione dei genitori.

"La decisione è stata comunicata alla squadra soltanto negli spogliatoi prima del fischio d’inizio – ha aggiunto il dirigente – e quindi, quando hanno visto il tecnico seduto in silenzio e un bambino in piedi a dare indicazioni ai compagni, i genitori si sono comprensibilmente sentiti un attimo spaesati, ma quando ho spiegato loro cosa avevamo proposto sono rimasti tutti entusiasti. E’ stato bello perché è come se i ragazzi fossero stati a giocare al parco tra di loro e si sono divertiti molto. E’ stato un bel segno di maturazione sotto l’aspetto caratteriale".

"Tra l’altro – ha aggiunto ancora Safina – abbiamo scelto questa partita perché il Fucecchio è una buona squadra e i ragazzi si sarebbero di sicuro trovati di fronte non poche difficoltà, che sono stati bravi a superare dandosi una mano in campo e fuori – ha quindi concluso Safina – Esperimento che riproporremo quindi anche con altre annate, a partire già da oggi con gli Under 11 perché ci sembra un buon metodo per far capire ai bambini che in campo ci si parla, ci si aiuta e ci si corregge per raggiungere obiettivi comuni".

Simone Cioni