Gli elogi di Gasp: "Società modello"

Una gara da vincere a tutti i costi, sperando di rimanere agganciati al treno che conta. Gasperini suona la carica e avverte i suoi in vista della sfida con gli azzurri, che definisce "una società modello per come riesce a competere in serie A da anni". Prosegue Gasp: "L’Empoli è giovane, frizzante e fresco, è andato a vincere in casa dell’Inter, segno che il campionato da gennaio è più equilibrato e duro". L’allenatore non si preoccupa del trend negativo dei nerazzurri, sconfitti 3 volte nelle ultime 4 gare e senza gol da 3 giornate: "Se invertiamo la rotta e creiamo una striscia positiva, i discorsi si riaprono: dobbiamo mettere in campo la voglia di stare in alto, nella sosta recuperiamo Djimsiti e Koopmeiners e ci giocheremo le nostre chances". Si parla anche delle punte. "Storicamente i grandi attaccanti conoscono momenti meno favorevoli, ma non esistono crisi individuali", puntualizza l’allenatore dell’Atalanta.