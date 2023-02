Gli azzurrini puniti dalla Juventus a Vinovo

Juventus

3

Empoli

0

JUVENTUS: Daffara, Valdesi, Rohui, Dellavalle, Turco (75’ Yldiz), Hasa, Ripani, Nonge (75’ Doradiotto), Citi, Maressa (58’ Moruzzi), Mancini. All. Montero.

EMPOLI: Stubljar, Boli (80’ Vallarelli), Dragoner, Guarino, Angori, Degli Innocenti (72’ Zenelaj), Ignacchiti, Renzi, Fini, Seck (46’ Nabian), Alessio (46’ Ekong, 63’ Barsi). All. Buscè.

Arbitro: Burlando di Genova.

Reti: 31’ rig. Hasa, 40’ Turco, 46’ pt Nonge.

Note. Espulso Renzi (E) al 92’ per gioco scorretto.

TORINO – Termina al centro sportivo di Vinovo la striscia positiva dell’Empoli, imbattuto da sei incontri, punito fin troppo severamente da una cinica Juventus. Fatale per gli azzurrini il quarto d’ora finale della prima frazione, in cui sono arrivati tutti e tre i gol bianconeri dopo che i ragazzi di Buscè (nella foto) avevano cominciato col piede giusto. Ben coperto per la prima mezz’ora l’Empoli non ha concesso nulla alla Juventus, sfiorando invece il vantaggio al 15’ con Seck, ottima risposta di Daffara. Cinque minuti più tardi capitan Ignacchiti e soci riuscirebbero anche a sbloccare la partita con Alessio, ma l’arbitro annulla per una segnalazione di fuorigioco da parte del suo assistente. Posizione di offside che se c’è è veramente di pochi centimetri. Un po’ a sorpresa la partita si sblocca al 30’ quando Guarino atterra ingenuamente sul lato corto dell’area di rigore Turco ed Hasa trasforma il successivo rigore accordato dal direttore di gara. L’Empoli accusa il colpo e subisce altre due reti prima dell’intervallo: al 40’ proprio Turco si gira bene in area e infila l’angolino basso alla destra di Stubljar, mentre al primo minuto di recupero è una splendida conclusione da fuori del belga Nonge a calare il tris per i padroni di casa. Nella ripresa l’Empoli prova con orgoglio a siglare almeno la rete della bandiera, che per altro meriterebbe, ma anche la Juve va più volte vicina al poker in contropiede. Peccato nel finale per un ingenuo fallo di Renzi a metà campo che gli costa l’espulsione.

Simone Cioni