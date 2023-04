Giovani Fucecchio 2000, è retrocessione

A 90 minuti dalla fine del campionato di 2ª Categoria è arrivato il secondo verdetto ufficiale che riguarda le formazioni del Circondario. Dopo quella del Giovani Vinci nel girone F, sconfitto anche domenica scorsa con un rocambolesco 5-4 sul campo del Prato Nord, è matematica infatti anche la retrocessione del Giovani Fucecchio 2000 nel girone I. Fatale ai bianconeri la sconfitta interna con l’Impruneta Tavarnuzze, a caccia di punti play-off. Andati sotto al 17’ i bianconeri hanno pareggiato in avvio di ripresa con una conclusione di Pinori sporcata da un difensore, ma dopo appena 3 minuti un rigore è valso il definitivo 2-1 ospite anche perché all’80’ un difensore verdeazzurro ha respinto sulla linea di porta un tentativo locale.

Nello stesso raggruppamento battendo la capolista e già promossa San Gimignano, il Monterappoli tiene accese le proprie speranze di qualificazione ai play-off, ma oltre a battere a domicilio proprio l’Impruneta Tavarnuzze nell’ultima giornata per scavalcarla, i neroverdi dovranno sperare di lasciarsi alle spalle anche almeno un’altra tra Santacroce Cuoiopelli, Sambuca e Grevigiana. Tornando al match di Cortenuova contro il San Gimignano, per i ragazzi di mister Salvadori è stato decisivo in avvio un rigore conquistato da Bartalini e trasformato da Koceku. Play-off da cui invece è rimasta ufficialmente fuori l’Aurora Montaione, superata 2-1 a Bagno a Ripoli in un match che si accende negli ultimi 20 minuti: Ciampolini replica subito al vantaggio locale con un colpo di testa sugli sviluppi di un corner, ma all’84’ è il neo entrato Baccini a firmare il successo fiorentino. Sconfitta casalinga con lo stesso risultato pure per il Santa Maria, a cui non basta il vantaggio di Terramoto su assist di Serino, condannato da un rigore all’82’.

Nel finale, nonostante la doppia superiorità numerica, i gialloblù empolesi non riescono infatti ad evitare il ko. Adesso servirà un ultimo sforzo domenica prossima a Santa Croce sull’Arno per garantirsi la salvezza diretta senza dover disputare i play-out. Traguardo a cui si è avvicinato molto anche il Ponte a Cappiano nel girone E, dopo il netto 3-1 inflitto sul terreno amico al Guasticce grazie ad una tripletta di Ercole. Con 32 punti i calligiani sono saliti infatti all’8° posto ma sempre con una sola lunghezza di vantaggio sulla zona retrocessione.

Simone Cioni