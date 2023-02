Gioia Zanetti: "Un’impresa Potevamo anche vincerla"

Per la seconda volta l’Empoli rimonta da 0-2, guadagnando un altro punto di platino verso la salvezza. Si può dire tutto ma non che a questo Empoli manchi il cuore, come ha sottolineato anche lo stesso Paolo Zanetti: "Al netto degli episodi è stata comunque un’ottima partita da parte nostra – esordisce – Si era messa subito su un binario molto difficile, ma devo fare i complimenti ai miei ragazzi perché hanno tirato fuori tutto quello che avevano dentro e comunque fatto sempre con voglia di giocare a calcio e questo alla lunga ci ha premiato. Quando siamo rimasti in parità numerica abbiamo schiacciato lo Spezia nella sua metà campo e se continuava un po’ di più questa partita potevamo anche vincerla".

"All’intervallo, nonostante l’inferiorità numerica ero comunque tranquillo perché avevamo il pallino del gioco – prosegue il tecnico azzurro – e avevo grande fiducia nei ragazzi, li vediamo tutti i giorni in allenamento e sapevamo che potevano fare l’impresa. Non credo che nella ripresa lo Spezia si sia abbassato per scelta, ma perché siamo stati bravi noi a non farli più uscire, continuando a girare la palla con qualità. Poi chi è entrato nella ripresa lo ha fatto benissimo. D’altra parte siamo una squadra e abbiamo bisogno di tutti. Cambiaghi? Ha fatto un’ottima prestazione, lui è sempre una spina nel fianco e con una difesa così strutturata come quella dello Spezia avevamo bisogno delle sue caratteristiche. Anche nella ripresa l’ho tenuto dentro perché pure sull’esterno è uno che punta l’uomo e può fare la differenza. Sono poi contento del gol di Vignano perché è un ragazzo che ha potenzialità, che si è un po’ perso. L’importante è rimanere nella nostra dimensione perché il campionato di serie A ci ha già dimostrato quanto è difficile".

Lo stesso Vignato commenta con entusiasmo il suo primo gol in azzurro: "Mi mancava e lo dedico alla mia famiglia, agli amici che sono venuti a vedermi e alla mia fidanzata – ammette l’ex Bologna – per come abbiamo giocato non meritavamo di perdere. Il mister, anche quando andiamo sotto, ci dice sempre di provarci fino alla fine continuando a fare il nostro gioco ed è quello che abbiamo fatto".

Simone Cioni