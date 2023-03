Gavena show: rifilato il poker al Boccaccio

Nell’ultimo week-end di calcio Uisp il poker rifilato dal Gavena al Boccaccio (doppietta di Bozzi e reti di Pucci e Mattia Scannadinari) ha permesso ai cerretesi di agganciare la Computer Gross al 4° posto del girone A di serie A1, ultimo disponibile per accedere alle ‘finali scudetto’. Nell’altro gruppo della massima serie un gol di Picchi ha regalato 2 punti d’oro allo Stabbia, nello scontro salvezza col Gs Fiano. In A2 poi il Mastromarco cade a Santa Croce contro Lisera (decide Reda Mernissi) e dice probabilmente addio al sogno play-off. Stesso discorso nel D per il Vinci, travolto 5-2 dal Corniola. Scivola inaspettatamente anche il Massarella a Le Botteghe (Pierozzi e Lupi firmano il 2-1 dei biancorossi locali), ma i gialloverdi hanno ancora qualche speranza di rimontare i 3 punti che li separano dal 3° posto, ultimo utile per accedere agli spareggi promozione. Resta corta in vetta la classifica del gruppo E dove questa volta è il Casotti ad avvantaggiarsi sulle dirette concorrenti grazie alla doppietta di Sassi, che vale il 2-0 a Montaione contro il Pitti Shoes. Di seguito ecco il quadro completo della 7ª giornata di ritorno.

Serie A1, girone A: Certaldo-Fibbiana 1-3; Ferruzza-Piaggione Villanova 2-0; Castelnuovo-Le Cerbaie 0-1; Gavena-Boccaccio 4-1; Gs Allende-Scalese 1-2. Riposava: Computer Gross. Classifica: Fibbiana 29; Ferruzza 27; Le Cerbaie 21; Computer Gross e Gavena 19; Castelnuovo 15; Scalese 14; Piaggione Villanova 12; Gs Allende e Certaldo 9; Boccaccio 6.

Girone B: Limitese-Castelfiorentino 1-1; Stabbia-Gs Sciano 1-0; Cerreto Guidi-Real Isola 0-5; La Serra-Bassa 0-0; Rosselli-Casa Culturale 1-1. Riposava: Vitolini. Classifica: Real Isola 28; Casa Culturale 26; Castelfiorentino, Rosselli e Vitolini 23; Limitese 16; Bassa 14; La Serra 10; Stabbia 8; Cerreto Guidi 6; Gs Fiano 3.

Serie A2, girone C: Ortimino-Young Boys 4-2; Real Pavo Furiati-Strettoio Pub 0-2; Campagnola-San Quirico 1-2; Lisera-Mastromarco 1-0; Ponte a Elsa-Balconevisi 1-1. Riposava: Sovigliana. Classifica: Sovigliana 26; Strettoio Pub 25; Balconevisi 24; Mastromarco e Real Pavo Furiati 17; Ponte a Elsa 16; San Quirico 14; Lisera 13; Campagnola 7; Young Boys 3; Ortimino (-16) 2.

Girone D: Casenuove Gambassi-San Pancrazio 4-2; Botteghe-Massarella 2-1; Team Arcogas-Molinese 1-3; 4 Mori-Marcignana 1-0; Corniola-Vinci 5-2. Riposava: Valdorme. Classifica: 4 Mori 26; Valdorme 25; Corniola 24; Massarella 21; Vinci 19; Casenuove Gambassi e San Pancrazio 16; Molinese 13; Botteghe 11; Marcignana 6; Team Arcogas 3. Girone E: Martignana-Marcialla 0-0; Brusciana-Monterappoli 2-2; Malmantile United-Unione Valdelsa 0-0; San Casciano-Borgano 2-1; Pitti Shoes-Casotti 0-2. Riposava: Spicchiese. Classifica: Unione Valdelsa 26; Marcialla 25; Casotti 23; Martignana e Monterappoli 22; Malmantile United 17; Pitti Shoes e Brusciana 12; San Casciano, Borgano e Spicchiese 7.

Simone Cioni