"Gara interpretata bene" Un punto che dà morale

Colpaccio solo assaporato, ma un altro punto che smuove la classifica e continua ad avvicinare l’Empoli al suo obiettivo, la salvezza. Questo in breve il resoconto del derby al Franchi di Firenze da parte degli azzurri, autori di un’altra prova di spessore nonostante sia mancato ancora una volta l’istinto del killer per chiudere la partita. "Nel primo tempo abbiamo interpretato bene la gara per quella che era stata la preparazione, cercando di essere più alti e molto verticali – esordisce mister Paolo Zanetti – Nella ripresa invece loro ci hanno costretto ad abbassarci molto, ma abbiamo comunque avuto quattro o cinque situazioni dove ci è mancato l’ultimo passaggio, dove potevamo essere più precisi e cattivi per cercare di portare a casa l’intera posta. Purtroppo sulla gioia del 2-0, che ci hanno tolto per un piede in fuorigioco, come spesso accade la partita si stava incanaldando in un binario molto difficile per loro, invece alla fine è rimasta aperta e alla fine il pareggio e il risultato giusto".

Se è vero che specialmente nel secondo tempo è mancata un po’ di qualità, di sicuro sotto il profilo dell’agonismo gli azzurri sono stati ben presenti: "Venire a giocare a Firenze non è facile per nessuno. La Fiorentina è una squadra con grande qualità ed individualità di alto livello – prosegue il tecnico – quindi bisognava metterci qualcosina in più per colmare questo gap e lo abbiamo fatto. E’ normale poi che nel scondo tempo abbiamo subito un po’ il loro ritorno, nel momento in cui non siamo stati bravi a chiudere la partita. Non siamo stati noi a voler abbassarci, ma la verità è che ci hanno abbassato loro".

"Più che essere rimasti davanti alla Fiorentina ci tengo che la squadra cresca, lavorando settimanalmente per aumentare il proprio livello – continua – Abbiamo un’ottima posizione di classifica che però non ci lascia tranquilli per rilassarci e ogni settimana abbiamo delle battaglie. A Firenze ne abbiamo superata una e abbiamo preso un ottimo punto". L’unica nota stonata l’infortunio di Cambiaghi: "Le sensazioni non sono buone – spiega Zanetti – E’ un peccato perché era un ragazzo in grande esplosione".

Simone Cioni