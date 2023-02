Ponsacco

PONSACCO: Iacoponi, Baldini, Lotti, Sardi, Prete, Zingarello, Malih (65’ Lo Iacono), Ercoli N., Caponi, Medina (75’ Politano), Mascena Borges. All. Marchi.

GAMBASSI: Fenderico, Pellegri, Ciappi, Carcione, Salerno, Vallesi, Mazzanti, Giorgio (55’ Turcu), Rosi, Angioli, Abbate (25’ Gaudino, 70’ Oliva S.). All. Giglioli.

Arbitro: Lisi di Empoli.

Reti: 13’ Caponi; 45’ Angioli; 59’ rig. Mascena Borges.

Note: espulso Pellegri (G) al 58’ per doppia ammonizione.

PONSACCO – Giornata storta per il Gambassi, nata male e finita peggio. Il match è cominciato con due ore di ritardo per la mancata presenza della terna designata e si è chiuso con un amaro ko. I giallorossi interrompano così la striscia positiva contro una rivale per la salvezza e rischiano di tornare in zona play-out al termine della giornata. Fin da subito i rossoblù dimostrano di avere più fame e al 13’ sbloccano con Caponi, abile a deviare di testa in rete un calcio di punizione. Il Gambassi resta in partita e trova il pari: caparbia azione di Rosi che entra in area e mette al centro per Angioli, che appoggia in rete. Nella ripresa i padroni di casa tornano in vantaggio: Pellegri, già ammonito, stende in area Mascena Borges, rigore e secondo giallo con conseguente espulsione per l’ex Castelfiorentino. Sul dischetto si presenta lo stesso Mascena Borges, che trasforma. Sotto di una rete e con l’uomo in meno il Gambassi non riesce più a creare grandi pericoli.