Fucecchio, sfida tosta

Scontro al vertice stasera per il lanciato Atletico Fucecchio, reduce da 12 vittorie consecutive. Alle 21.30 all’impianto Aca di Fucecchio arriva infatti il Gf Rione C5, secondo in classifica nel girone B di serie C2 con 3 punti di vantaggio proprio sui biancorossi di mister Annicchiarico. Vendicando il ko dell’andata, quindi, i ‘colchoneros’ potrebbero agganciare i fiorentini cercando poi nelle ultime 3 giornate di staccarli per assicurarsi la miglior posizione di ingresso ai play-off. Unico assente di rilievo il portiere Tommasino. In C1, l’ormai già retrocesso Limite e Capraia sarà invece di scena sempre stasera, ma alle 22, alla palestra polivalente di Rapolano Terme contro Le Crete. Un match che invece conta molto per i senesi, già vincitori 8-3 all’andata, a caccia di punti play-off. Infine, domani alle 16.30 trasferta maremmana per la Vigor Fucecchio, impegnata in casa dell’Atlante Grosseto. I ragazzi di coach Accardi potranno scendere in campo con la mente sgombra visto che hanno già raggiunto la matematica salvezza mentre i biancorossi locali, capaci di espugnare 5-1 Fucecchio all’andata, sono in corsa per un miglior piazzamento in vista dei play-off.