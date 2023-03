Fucecchio sale di quota Più vicina la salvezza

Fucecchio

1

Montespertoli

1

FUCECCHIO: Del Bino, Arrighini, Giometti, Nannetti (46’ Lecceti), La Rosa, Del Colle, Silvano (75’ Falaschi), Zefi (46’ Cullhaj), Masoni (57’ Rigirozzo), Demi, Falconi (70’ Ceceri). All. Dell’Agnello.

MONTESPERTOLI: Pinochi, Fiaschi, Liberati (30’ Mina), Trapassi, Ciardini, Turini, Tavanti, Veraldi, Del Pela, Maltomini, Sinteregan (55’ Mosti Falconi, 81’ Cenni). All. Sarti.

Arbitro: Leonetti di Firenze.

Reti: 40’ Falconi; 73’ Del Pela.

FUCECCHIO – Un punto per parte che alla fine accontenta tutti. Fucecchio e Montespertoli, però, al di là che il pareggio sia utile per entrambe ad avvicinarsi sempre di più alla matematica salvezza, si sono affrontate a viso aperto dando vita ad una bella partita, intensa e giocata a buon ritmo per più di un ora. A partire meglio sono gli ospiti con i bianconeri locali che nella prima parte del primo tempo appaiono un po’ più in difficoltà. I gialloverdi ospiti vanno anche vicinissimi al vantaggio con bomber Del Pela, ma dopo aver scavalcato Del Bino il suo pallonetto viene allontanato in rovesciata sulla linea di porta da un provvidenziale intervento di Nannetti. Col passare dei minuti cresce il Fucecchio, che si rende pericoloso in un paio di circostanze con Falconi. E’ il preludio al vantaggio che arriva al 40’ quando lo stesso numero undici si libera al limite dell’area e con un diagonale mancino trafigge Pinochi. Dopo l’intervallo il Montespertoli torna in campo deciso a riprenderla e, dopo una traversa di Del Pela sugli sviluppi di un corner calciato dalla bandierina di sinistra, riesce a pareggiare con il suo centravanti, lesto a scattare sul filo del fuorigioco e a battere inesorabilmente Del Bino in uscita. Nell’ultimo quarto d’ora, poi, le squadre si adagiano un po’ sul risultato e di fatto non succede più niente fino al triplice fischio finale. Il Fucecchio sale così a quota 32, un punto al Montespertoli. Bottino che permette di dormire sonni relativi tranquilli a entrambe, visto che a 6 turni dalla fine possono difendere un vantaggio di 11 e 10 lunghezze sulla zona play-out.

Simone Cioni