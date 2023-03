Fucecchio ritrova il sorriso Calato il tris al Certaldo

Fucecchio

3

Certaldo

0

FUCECCHIO: Del Bino, Giometti, Lotti, Nardi, Cenci, Del Colle, Silvano (80’ Falaschi), Zefi, Ceceri (87’ Masoni), Demi (90’ Tassi), Rigirozzo (68’ Falconi). All. Dell’Agnello

CERTALDO: D’Ambrosio, Bardotti (74’ Innocenti), Vecchiarelli (65’ Corsi), Piochi, De Pellegrin, Razzanelli, Marcon, Zanaj (46’ Bernardini), Baccini (65’ Bandini), Martini, Taraj (65’ Pampalone). All. Ramerini

Arbitro: Biagi di Pisa

Reti: 10’ rig. Ceceri, 59’ Silvano, 69’ Zefi

FUCECCHIO – Sfatato il tabù Corsini. Centotrentatré giorni dopo i bianconeri tornano a vincere in casa piegando con autorità il Certaldo, fresco di qualificazione alle semifinali della Coppa Italia di categoria. I viola valdelsani, nonostante la fatica di mercoledì scorso in coppa, giocano per settanta minuti una partita di buon livello, ma a differenza delle ultime uscite stavolta i ragazzi di mister Dell’Agnello sfoderano una delle prestazioni viste nella prima parte di questa stagione. Fin da subito infatti il Fucecchio ha messo pressione agli ospiti, guadagnandosi al 10’ un calcio di rigore: sugli sviluppi di un corner battuto da Demi, Rigirozzo stacca bene di testa e l’ex Marcon tocca con la mano. Sul dischetto si presenta Ceceri, che non sbaglia con una potente e precisa conclusione alla destra del portiere. Gli ospiti hanno comunque un’ottima reazione creando anche delle buone occasioni, le più nitide capitano sui piedi di Taraj e Martini, ma in entrambe le circostanze è provvidenziale Del Bino a sventare il pericolo. Dal canto loro i padroni di casa cercano di colpire di rimessa, ma si va al riposo sull’1-0 per il Fucecchio. Bianconeri che ripartono con grande intensità anche nella ripresa, mettendo sovente in difficoltà la squadra di Ramerini con il loro pressing alto. Proprio da una di queste situazioni, un grossolano errore in ripartenza dei valdelsani spalanca le porte dell’area a Silvano, il quale raddoppia spiazzando D’Ambrosio con una conclusione mancina. Passano pochi minuti e il Fucecchio cala anche il tris con Zefi, abile a sfruttare un assist di tacco di Rigirozzo, per trafiggere con un diagonale rasoterra di prima intenzione l’estremo difensore certaldese. Negli ultimi venti minuti poi i ritmi calano vistosamente con la partita che scivola via senza ulteriori sussulti verso il triplice fischio finale. Un successo fondamentale per il Fucecchio in chiave salvezza, con il Certaldo che resta invece quinto con la permanenza in categoria sempre a un passo, oltre ad un’avventura in coppa da continuare ad alimentare.

Simone Cioni