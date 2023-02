Fucecchio in bianco

fucecchio

FUCECCHIO: Del Bino, Arrighini, Giometti, Lecceti, La Rosa, Del Colle (46’ Cenci), Silvano, Zefi (57’ Falaschi), Ceceri, Demi (79’ Falconi), Rigirozzo (67’ Carnevale). A disp. Mannucci, Nannetti, Nardi, Iaia, Masoni. All. Dell’Agnello.

RIVER PIEVE: Romboli, Lunardi, Filippi, Byaze (47’ Pieretti), Velani (67’ Dinucci), Lavorini, Magera (47’ Tocci), Cecchini, Ba, Babboni (85’ Fruzzetti), Canessa. A disp. Tozzini, Fanani R., Rocchiccioli. All. Fanani P.

Arbitro: Cremonini di Pisa (assistenti Napolano di Empoli e Belli di Siena).

FUCECCHIO – I bianconeri devono rimandare ancora l’appuntamento con la vittoria al Corsini, ma almeno stavolta portano a casa un punto prezioso contro un River Pieve in salute, che legittima la sua ottima posizione di classifica, in piena corsa per un posto nei play-off. Per quanto riguarda la squadra di mister Dell’Agnello, invece, buona risposta sul piano della prestazione dopo la brutta prova di Castelfiorentino. Venendo al match le due squadre si sono affrontate a viso aperto con un Fucecchio più propositivo nel primo tempo, mentre i biancorossi garfagnini sono usciti alla distanza, rendendosi pericolosi soprattutto nel finale di gara. A livello di occasioni, però, non ce ne sono molte da registrare. Decisamente avaro il primo tempo, dove l’unico pericolo nell’area avversaria è portato dai padroni di casa, ma la difesa del River Pieve riesce a liberare.

Nella ripresa, invece, prima Ceceri si fa rimontare da un difensore a tu per tu col portiere e poi all’85’ Del Bino è provvidenziale a chiudere in uscita bassa su Ba lanciato a rete. Nei minuti finale gli ospiti provano un maggior forcing, ma la retroguardia de Fucecchio si difende comunque con ordine e alla fine si torna negli spogliatoi sul risultato di partenza, che tutto sommato può accontentare tutti.

Si.Ci.