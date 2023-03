Fucecchio e Certaldo, che sfida Il Montespertoli vuole la salvezza

Quella in programma questo pomeriggio (fischio d’inizio alle ore 15) è la quartultima giornata del girone A di Eccellenza e per ciò che concerne le formazioni locali il match clou è sicuramente quello del Corsini tra Fucecchio e Certaldo. I bianconeri di mister Dell’Agnello, in tribuna mercoledì a San Caciano insieme al direttore generale Palumbo per visionare gli avversari impegnati nei quarti di coppa, hanno bisogno di punti per tenersi fuori dalla zona play-out e vorranno regalare una gioia ai propri sostenitori, che in casa non vedono vincere i propri beniamini dallo scorso 13 novembre. Freschi di qualificazione alle semifinali di Coppa Italia contro il Cast Brescia (andata il 5 aprile a Castegnato e ritorno il 12 aprile a Certaldo), traguardo che per altro potrebbe già spalancare le porte della Serie D visto che le altre semifinaliste potrebbero centrare la promozione in campionato, i viola valdelsani devono comunque ancora certificare a loro volta la matematica salvezza. Le due squadre, oltre all’1-1 dell’andata, si sono affrontate anche nei quarti regionali di coppa con il Fucecchio che si è arreso 2-0 in casa.

Il Castelfiorentino ospita invece al Neri il Camaiore in un match che si preannuncia particolarmente avvincente, dato che le due compagini sono separate in classifica da appena 2 punti in favore dei gialloblù di mister Cristiani, che proveranno a vendicare l’1-0 subito all’andata.

Infine, altro match importante in chiave salvezza per il Montespertoli, che al Molin del Ponte riceve il fanalino di coda Armando Picchi Livorno, a -8 dalla penultima. I labronici scenderanno quindi in campo con il piglio di chi è all’ultima spiaggia. I gialloverdi andranno tra l’altro in cerca di quella vittoria che manca dalla trasferta di Massa dello scorso 19 febbraio e in casa addirittura dal 22 gennaio.