Fucecchio battuto dalla Maxitalia

La partita di andata dei play-off per salire in serie B maschile purtroppo non ha arriso al Fucecchio. Il risultato finale è 3-0, con parziali di 25-20, 25-19 e 25-18. Eppure i fucecchiesi si erano presentati sul parquet del Pala-Lilly di Sesto Fiorentino ben intenzionati a giocarsi le loro carte, frutto soprattutto di un campionato di serie C condotto sempre in testa in maniera autorevole. La Maxitaliaservice-Jumboffice si è presentata anch’essa in grande forma e ha sfruttato la propria esperienza. Il primo set è iniziato in maniera equilibrata ma piano piano i sestesi si sono allontanati e hanno chiuso 25-20. Nel secondo set l’andamento è stato lo stesso con i bianconeri che hanno tentato di lottare ma si sono arresi 25-19. Il terzo set è finito 25-18. La speranza è ora la rivincita di sabato a Fucecchio. Maxitalia: Benini, Boncompagni,Carrminati, De Cristofaro,Della Volpe, Garbelli (K), Giacomelli, Goncalves, Massi, Nuti, Pontillo, Rinaldi, Ulivelli. All: Marchi Stefano e Alessio.

Jolly Fucecchio: Bottari, Caciagli, Cantini, Caramelli(K), Desiderato, Lami, Lazzeri, Li Vecchi, Panrtani, Pasquetti, Pertici, Picchi, Salini, Signorini, Stefanelli, Verbeni. All.ri Cambi e Pascale. Arbitre: Del Freo e Joita.