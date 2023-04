Folgore Fucecchio, la promozione fa calare l’attenzione e il Montevarchi ne approfitta

Seconda sconfitta consecutiva in C Silver per la Folgore Fucecchio, battuta a domicilio dalla capolista Fides Montevarchi, che a sua volta si era dovuta arrendere all’andata in casa. In avvio i biancoverdi tengono comunque botta, chiudendo la prima frazione sotto di un solo punto (20-21), ma nel secondo quarto i ragazzi di coach Angiolini soffrono l’intensità e la vena realizzativa degli ospiti, che con un parziale di 13-32 mettono una seria ipoteca sul successo finale (33-53 all’intervallo lungo). Montevarchi stringe infatti le maglie difensive ed elude costantemente le difese tanto a zona quanto a uomo alternate invano da una Folgore che non riesce ad arginare lo strapotere ospite. Al rientro dagli spogliatoi Berni e compagni riducono a meno 14 il divario, ma dopo un time-out chiesto da coach Paludi la Fides Montevarchi vola a più 29 e chiude il discorso.

Dopo il 49-72 con cui si conclude il terzo tempino, infatti, nell’ultimo parziale i valdarnesi non devono fare altro che controllare l’ampio vantaggio finendo per espugnare Fucecchio con il punteggio di 61-82. Questo il tabellino fucecchiese: Falchi n.e., Berni 7, Fantoni 7, Gazzarrini 3, Masotti 8, Orsini 11, Berti 5, Meucci 9, Chiti 5, Tessitori 4, Orsucci 2. La sconfitta fa scivolare la Folgore Fucecchio al quarto posto, staccata anche da Campi Bisenzio.

Al netto della promozione nella nuova serie C unica ormai in tasca da settimane, è un peccato che i biancoverdi rovinino in questo finale di stagione un’annata vissuta sempre nelle prime tre posizioni. D’altra parte, però, un piccolo calo di tensione a obiettivo raggiunto è anche comprensibile. Adesso restano le ultime tre sfide per chiudere al meglio la stagione.

Si.Ci.