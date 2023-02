Finisce a reti bianche al Molin del Ponte

Montespertoli

0

San Miniato Basso

0

MONTESPERTOLI: Pinochi, Conti, Liberati, Trapassi, Ciardini, Turini (64’ Mosti Falconi), Tavanti (75’ Cenni), Fiaschi, Del Pela, Maltomini, Sinteregan (72’ Marchi). All. Sarti.

SAN MINIATO BASSO: Carli, Boghean, Re, Nole (80’ Malanchi), Fanetti, Cela, Di Benedetto, Anichini (82’ Arapi), Falchini, Marabese (53’ Chiaramonti), Ciravegna (78’ Durante). All. Lazzerini.

Arbitro: Roberto Menta di Piombino.

MONTESPERTOLI – Finisce a reti bianche la sfida del Molin del Ponte di Baccaiano tra i gialloverdi locali e il San Miniato Basso dell’ex Anichini, al termine di una partita fortemente condizionata dal mal tempo, con un terreno di gioco al limite dell’impraticabilità a causa della fitta pioggia. Un risultato che rispecchia quindi quanto visto in campo con le due squadre che si sono date battaglia, senza far mancare agonismo ed intensità, ma che non sono comunque riuscite a creare grandi grattacapi alle difese avversarie. Per l’occasione mister Gianluigi Sarti deve fare a meno di due pedine molto importanti come i centrocampisti Veraldi, costretto a saltare un turno per squalifica, e Marconcini, rimasto invece ai box per un risentimento al ginocchio. Al loro posto spazio dunque a Turini e Fiaschi con il Montespertoli che, di fatto, costruisce l’unica vera occasione della gara: corre il 15’, infatti, quando bomber Del Pela salta in bello stile il diretto marcatore e calcia, ma Carli è bravo a sventare il pericolo. La prima frazione si chiude senza ulteriori emozioni e anche la ripresa prosegue sulla falsa riga dei primi quarantacinque minuti. Il campo molto allentato non permette di manovrare palla a terra e sui lunghi lanci le retroguardie hanno sempre la meglio sui rispettivi attacchi. Così, alla fine le due squadre si spartiscono la posta in palio con il Montespertoli che si mantiene comunque a distanza di sicurezza dalla zona pericolosa di classifica. Sono 9, infatti, i punti che separano capitan Maltomini e compagni dai giallorossi sanminiatesi, in questo momento la squadra che disputerebbe i play-out. Si.Ci.