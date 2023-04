Finale di campionato amaro Sconfitte le tre formazioni locali

Ultimo turno di campionato da dimenticare per le tre formazioni locali che prendono parte ai vari campionati di calcio a 5. Partiamo da quello nazionale di serie B, dove nella penultima giornata del girone C la Vigor Fucecchio è uscita sconfitta dall’incontro casalingo contro gli emiliani del Sant’Agata, che l’hanno quindi scavalcata in classifica. Avanti per 4-0 a pochi minuti dalla fine dell’incontro, grazie alle reti nella ripresa di Grancioli, Byaze, Martini e Castellacci, la truppa di Accardi cede di colpo e finisce per perdere 5-6. Dopo il 5-2 di Rovella e un clamoroso palo di capitan Grancioli, il Sant’Agata trova il gol partita proprio allo scadere. Venendo adesso i tornei regionali, nell’ultimo turno di C1 il Limite e Capraia ha salutato la stagione con un netto 10-1 incassato a Borgo San Lorenzo (rete della bandiera giallorossa ad opera di Ruffo. I ragazzi di mister Marcello chiudono quindi ultimi e retrocedono. Nel girone B di C2, infine, niente da fare per l’Atletico Fucecchio sul campo amico contro la capolista Timec.

I pratesi si impongono infatti per 5-1 dilagando comunque in contropiede solo nei minuti finali dopo che un centro del solito Frediani aveva tenuto in partita i biancorossi di Annicchiarico. Sfumata quindi per i ‘colchoneros’ l’opportunità di volare direttamente in finale play-off.