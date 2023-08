Fazzini, rientro difficile Per Walu c’è fiducia

Potrebbe slittare alla sfida interna con la Juve il rientro in campo di Jacopo Fazzini. Il giocatore è ancora alle prese con i problemi fisici che lo hanno tenuto fuori nelle scorse settimane e non vuole forzare. Qualche speranza in più per Walukiewicz, che invece potrebbe tornare già a Monza. Resta da capire se mister Zanetti vorrà concedergli spazio dal primo minuto o se invece toccherà ancora ad Ismajli. Tempi assai più lunghi, invece, per Daniel Maldini.