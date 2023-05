"Fatte cose eccezionali"

Nel giro di cinque giorni l’Empoli ha spazzato via i fantasmi di Reggio Emilia, in seguito alla rocambolesca sconfitta col Sassuolo, e blindato la salvezza. Dopo il successo col Bologna, infatti, gli azzurri hanno superato anche la Salernitana confermando l’ottima prestazione offerta giovedì scorso. Una prova che ha pienamente soddisfatto anche Zanetti, il quale a fine partita ha fatto pure un primo bilancio della stagione, visto che l’obiettivo è veramente dietro l’angolo, in riferimento anche all’amaro campionato scorso col Venezia nonostante il bel gioco espresso: "Credo che ogni stagione debba essere un’esperienza a se stante e quando alleni squadre di questo livello gli equilibri sono molti sottili – esordisce –. Noi abbiamo accelerato in queste ultime due partite quando dovevamo accelerare e questo ha fatto la differenza. Ci sono sttati periodi duri, ma la bravura di questa squadra è sempre stata quella di riuscire ogni volta a superare le difficoltà".

"Questa quasi impresa, perché ancora manca l’ultimo passettino – insiste il tecnico azzurro – è un momento dedicato a tutti i miei ragazzi, che hanno saputo fare cose eccezionali. Onestamente ho capito fin da subito che questo gruppo aveva tutte le carte in regola per raggiungere l’obiettivo della salvezza: c’era grande unità, voglia di sacrificarsi, amicizia, spirito di rivalsa di tanti ragazzi compreso me, che venivo da un esonero. D’altra parte solo con queste caratteristiche poi superare le difficoltà di una stagione lunga e complicata com’è stata questa". Stuzzicato su un possibile futuro in una grande squadra sulla scia dei vari allenatori azzurri del passato, Sarri su tutti, Zanetti ha concluso: "Adesso non riesco a guardare nemmeno alla prossima partita – sorride – voglio solo riposarmi perché in qusti ultimi quindici giorni ho passato diverse notti insonni".

A certificare il successo, al netto del piccolo spavento finale, è stato un Ciccio Caputo, salito sul terzo gradino del podio dei marcatori azzurri all time: "Ci tengo tantissimo a questi colori tanto che appena mi si è presentata l’opportunità di tornare non ci ho pensato due volte, e credo di dimostrarlo in campo, soffrendo tantissimo per la mancanza del gol di quest’ultimo periodo – racconta il bomber – ma ho sempre messo prima il bene della squadra e stavolta sono quindi dobbiamente contento per aver contribuito con un gol decisivo ad una vittoria importante". L’attaccante dell’Empoli ha infine un pensiero anche per la Sampdoria, sua ex squadra: "Ho vissuto un anno e mezzo alla Samp, conosco tutto dell’ambiente blucerchiato e mi dispiace per quello che stanno passando i miei ex compagni. Spero che la situazione si possa risolvere presto, anche per i tifosi. La Sampdoria del resto è una società storica e merita di stare in serie A".

Simone Cioni