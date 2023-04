Estremo Fun&Race Il Team Lippi ci crede

Il conto alla rovescia sta per finire. Domani si accenderanno i motori del prototipo del Team Lippi per la prima prova della seconda edizione del Trofeo Nazionale 4x4 Estremo Fun&Race. La squadra fucecchiese sarà quella da battere visto che il pilota Dario Fanani e il navigatore Riccardo Eifelli sono i campioni in carica dopo il trionfo dello scorso anno, ma almeno in questa prima tappa potranno difendere il titolo con il sostegno del pubblico amico. La prima delle quattro prove previste si svolgerà a Lajatico, nel parco chiuso dell’agriturismo Il Casino, quartier generale del Team Lippi. Un percorso che l’equipaggio fucecchiese conosce bene. "Ripetersi sarà difficile, ma abbiamo tutte le carte in regola per farlo – esordisce il navigatore di Capraia e Limite Riccardo Eifelli – Dario insieme ai nostri eccezionali meccanici ha passato l’inverno a lavorare al nostro prototipo, apportando importanti migliorie. Non saremo presenti solo per divertirci, cercheremo di fare bene e portare a casa un buon risultato, nonostante ci siano molti equipaggi competitivi. Anche perché potremmo contare sulla spinta di un pubblico amico, visto che poi le altre tappe si correranno fuori dalla Toscana". "Siamo molto orgogliosi di essere riusciti a riportare una gara di fuoristrada estremo in Toscana – conclude Eifelli – perché oltre all’aspetto puramente sportivo, rappresenta una bella occasione per far conoscere un altro delizioso scorcio paesaggistico della nostra regione". Il programma della gara prevede un prologo domani alle 10 per stabilire l’ordine di partenza del primo girone, che si svolgerà dalle 11 alle 14 e del secondo girone, in gara successivamente dalle 15 alle 18. La competizione si svolge a tempo e saranno assegnati 100 punti al primo classificato, 80 al secondo, 60 al terzo, 40 al quarto, 30 al quinto, 20 al sesto, 10 al settimo e 1 dall’ottavo classificato in poi. Le successive prove si svolgeranno tutte in Liguria: il 10 e 11 giugno e il 22 e 23 luglio in provincia di Savona, rispettivamente a Murialdo e Montenotte Inferiore, e il 2 e 3 settembre ad Aquila D’Arroscia in provincia di Imperia.

Simone Cioni