Esame ai play-off per la Real Cerretese Gambassi allo spareggio

Terminata la regular season, vigilia di Pasqua decisiva in Promozione per la corsa alla salvezza del Gambassi. Oggi alle 15.30, infatti, i giallorossi saranno di scena a La Scala per uno dei due play-out del girone C contro il San Miniato. Le due squadre hanno chiuso a pari punti il campionato, ma grazie alla miglior differenza reti i samminiatesi possono sfruttare il fattore campo e la regola che premia chi gioca in casa qualora il risultato di parità permanga tale anche dopo i tempi supplementari. I ragazzi di Giglioli hanno quindi tempo fino al 120’ per cercare di battere i rivali e centrare la salvezza. Una vittoria a testa nei due precedenti stagionali con la formazione di casa che in entrambe le circostanze ha avuto la meglio vincendo 2-1. Un altro team locale sarà invece protagonista dell’unica semifinale play-off del girone A. Si tratta della Real Cerretese, che oggi alle 15.30 riceve al Palatresi la Lunigiana Pontremolese. Le due compagini hanno concluso la stagione regolare separate da 2 punti in favore dei biancoverdi, che quindi potranno accedere alla finale contro la Larcianese (i viola sono già qualificati grazie al vantaggio sulla quinta, superiore alle 9 lunghezze consentite) anche in caso di parità al termine dei supplementari.