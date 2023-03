Empoli, Zanetti alla vigilia con l'Udinese: "Vicario convocato ma non so se giocherà"

L'allenatore Paolo Zanetti (Foto Germogli)

Empoli, 10 marzo 2023 - Tornare a vincere per scacciare la paura. E' la missione dell'Empoli, che domani (ore 15:00) al Castellani ospita l'Udinese, altra squadra a caccia di una vittoria che manca da tanto tempo. Una partita che ha molte insidie, come sottolineato da Paolo Zanetti alla vigilia della sfida: "Non si tratta di una squadra agevole, anzi, per me è una squadra forte e temibile. Noi dobbiamo essere al 100%. Loro sono forti sia come individui che come fisicità. Siamo due squadre che vogliono tornare alla vittoria, ma sotto questo punto di vista posso dire poco alla squadra, a parte che ci sta mancando la cura dei dettagli. Siamo una squadra che dobbiamo avere alta la concentrazione per tutto l'arco della partita".



Come sta Vicario?



"Sta ancora avendo a che fare con questa botta al costato, è convocato ma non ho la certezza che giocherà. Sarà da valutare fino all'ultimo minuto, in ogni caso abbiamo grande fiducia in Perisan. Per quanto riguarda gli altri, la squadra sta bene. Veniamo da due sconfitte, l'ultima immeritata a mio avviso. I ragazzi devono saper superare gli ostacoli, domani abbiamo un'opportunità per rimettere la barca sulla giusta strada".



Avete l'obiettivo di non fare un campionato anonimo?



"Siamo padroni del nostro destino, i punti in palio sono ancora tanti, così come gli scontri diretti. Ci accontenteremo di salvarci, ma al momento siamo a dieci punti dall'obiettivo, quindi dobbiamo essere equilibrati. I dettagli devono venire dalla nostra parte, e non mi riferisco solo all'ultima partita. Col Torino eravamo avanti 2-0, con lo Spezia abbiamo recuperato nonostante l'iniziale inferiorità. Sono innamorato dei miei giocatori e del loro atteggiamento, bisogna essere lucidi e intelligenti nel capire quel che serve per uscire da questo momento".



Gli infortuni vi hanno frenato?



"Non voglio avere alibi. Abbiamo Vicario che è il nostro fuoriclasse, come Osimhen al Napoli. Cambiaghi ha caratteristiche che ci tornano utili, perché è diverso dagli attaccanti che abbiamo e per questo ci manca. Anche lo stesso Caputo ha avuto infiammazione al tendine, sono certo che vedremo la differenza con le giornate passate".



Quando recupereranno Destro e Cambiaghi?



"Cambiaghi sta lavorando per esserci la prossima partita con l'Atalanta. Destro speri di riaverlo dopo la sosta".



Ha fiducia in Satriano?



"Ce l'ho sempre avuta la fiducia nei suoi confronti. Per me è un giocatore importante, che ha tutto per diventare grande. Al di là del gol incarna lo spirito battagliero che ci serve. Anche per lui vale il discorso degli altri, scelgo chi è più funzionale e chi sta meglio. Spero anche che segni Caputo, gli serve, il gol ce l'ha nel sangue ed è incazzato come una biscia perché non sta segnando".

Andrea Guida