Empoli, Zanetti soddisfatto dei passi avanti

Assolve il portiere e pure la squadra, sottolineando i passi avanti rispetto alla partita col Cittadella. Paolo Zanetti non fa drammi: anche un anno fa gli azzurri persero in Coppa e pure alla prima, ma poi sappiamo tutti come è andata a finire. "Sono soddisfatto perché la prestazione c’è stata, mi dispiace solo per il risultato. Ma quello che conta è ciò che fa la squadra e rispetto alle ultime settimane ho visto dei passi avanti importanti". Impossibile non soffermarsi sull’intervento mancato da Caprile che è costato il gol alla sua squadra. "Elia è un portiere forte, è giovane e deve crescere. Anche Vicario cominciò così e sappiamo tutti che tipo di portiere è diventato. Dobbiamo dargli tempo ed essere fiduciosi", sottolinea ancora l’allenatore azzurro. Che poi si concentra sulla prestazione di Gyasi, a suo avviso molto positiva. "E’ stato bravo, ha giocato bene, peccato solo per quell’errore sottoporta che ha un po’ condizionato la sua gara. Ma nel complesso – dice Zanetti – sono contento di ciò che ha fatto". Non manca un commento su Baldanzi, grande protagonista del match ma anche al centro di voci di mercato. "Non è ancora al top della condizione, ma quello che può fare per noi lo sappiamo. Io non faccio le trattative – conclude il tecnico – ma ovviamente mi auguro che resti".