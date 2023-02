Empoli, Zanetti: "Caputo a rischio forfait. Possiamo mettere in difficoltà il Napoli"

Paolo Zanetti

Empoli, 24 febbraio 2023 - Dopo il pareggio ndel derby con la Fiorentina, l'Empoli ospita domani (ore 18) il Napoli capolista. In un Castellani sold out (con il settore ospiti che rimarrà chiuso), gli azzurri vanno a caccia di una vera e propria impresa. Lo sa bene mister Zanetti, che come ha ripetuto in altre occasioni, preferisce concentrarsi più sulla propria squadra che sulle qualità stellari dei partenopei: "I nostri tifosi che sono venuti a Firenze in massa ce li avremo anche in casa. Sarà una bella sfida, con uno stadio pieno ma ci sentiamo in casa nostra. La ricetta non ce l'ho. Mi sono concentrato molto su quello che possiamo fare noi, mi interessa che continuiamo il nostro percorso. Soffrendo e non perdendo mai il coraggio delle nostre idee. Il Napoli è una squadra fantastica, però noi abbiamo dimostrato che sappiamo affrontare squadre più forte di noi e di metterla in difficoltà".



Akpa Akpro e Bandinelli non ci saranno. Come pensa di sostituirli?



Oltre a loro perdiamo anche Cambiaghi, che stava vivendo un ottimo periodo di forma. Ci sarà la possibilità per altri ragazzi di dimostrare le proprie qualità contro una squadra dal calibro del Napoli. Lo stesso Fazzini sta bene, insieme ad Haas potrebbe essere della partita".



Spalletti potrebbe fare turnover. Rischia di snobbarvi?



Il Napoli non ha titolari o riserve, chiunque sia in campo il gioco rimane lo stesso. Il Napoli è una squadra importante, se lo fa lo fa per gestione, non per snobbare l'Empoli. Onestamente è un piacere vederli giocare, e trovargli dei difetti è difficile".



Domani l'Empoli non ha niente da perdere?



"No, altrimenti invece di andare a giocare possiamo andare a fare un giro in centro. Se partiamo sconfitti abbiamo già lo 0% di possibilità. Bisogna crederci, perché i miracoli possono avvenire. Le cose accadono se sogni e se ci credi. Abbiamo dimostrato di poter fare delle impresa. Sulla carta la gara è proibitiva, ma dobbiamo avere una speranza viva".



Quanto contano le motivazioni?



"Salvarci per noi equivale allo scudetto per il Napoli. Entrambe abbiamo motivazioni alte. Giocare per salvarsi è difficile ma lo è ancora di più per vincere, perché bisogna avere una costanza mentale altissima. In questa partita la differenza la fa la qualità".



Caputo e Piccoli possono giocare insieme?



"Piccoli sta facendo passi in avanti, è un'attaccante anomalo, ha una buona tecnica nonostante la sua fisicità. Può giocare con tutti, già da domani, visto che Caputo non è al top, vedremo se ce la farà. Vista la sua importanza lo costudisco come un diamante, va gestito, certi allarmi vanno ascoltati".



Cosa chiede in più ai suoi giocatori rispetto al derby con la Fiorentina?



"Ci è mancata la cattiveria per chiuderla, perché potevamo raddoppiare e sarebbe cambiata la partita. Se vogliamo chiudere la pratica salvezza bisogna fare un altro step. Per il resto la squadra butta sempre il cuore oltre l'ostacolo, ha consapevolezza, dobbiamo alzare l'asticella. Il Napoli è un'altra questione, perché domani sarà già difficile fare un gol, ma dico in generale quando torneremo ad affrontare squadre alla nostra portata".



C'è un giocatore del Napoli che teme di più?



"Fare un nome mi sembrerebbe riduttivo, anche se Oshimen ha fatto da solo quasi i nostri stessi numeri. Lui e Kvaratskhelia fanno paura a tutti, ma è il gioco che fa la differenza. Hanno una grande mentalità, ho visto che a volte addirittura Oshimen torna indietro a dare una mano. Nelle grandi questo è difficile da vedere, ma oggi loro sono forti in tutte le fasi con una ottima fase difensiva, oltre quella offensiva. Si meritano di fare un grande cammino in Europa, per noi sarà un onore affrontarli".



L'Empoli può essere uno spot per il calcio italiano?



"Noi facciamo calcio con poco, spesso l'Empoli fa risultato nonostante il budget ridotto. Per certi versi siamo un modello da seguire, chi è qui dentro ha qualità straordinarie. Mi riferisco ovviamente alla proprietà e al nostro direttore sportivo".