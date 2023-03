Empoli troppo distratto

di Tommaso Carmignani

A questo punto è palese. L’Empoli ha un problema e quel problema sono i calci d’angolo. Se sia un difetto di attenzione, la casualità, la bravura degli avversari o la vicinanza di Venere a Giove, questo è un dilemma che spetta a Zanetti risolvere. Certo è che dopo l’ennesimo gol subito sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina, è palese che qualcosa non funzioni. Perché la zuccata con la quale Izzo supera Perisan e regala al Monza la vittoria è uno di quegli episodi che fanno male: vanifica la rimonta, bella e meritata, che gli azzurri avevano completato in apertura di ripresa, dopo un primo tempo giocato alla pari contro un avversario tosto e certamente più attrezzato. Il pareggio di Satriano, arrivato dopo un tam tam di qualche minuto dentro l’area di rigore brianzola, non era stato un guizzo estemporaneo, né un episodio capitato dal cielo.

L’Empoli, dopo aver riaggiustato la gara, sembrava perfino in grado di indirizzare il risultato a suo favore, grazie a un atteggiamento baldanzoso e a una presenza offensiva finalmente ficcante. E’ bastato un angolo, giusto uno, per gettare alle ortiche una partita che poteva e doveva finire diversamente, la solita disattenzione su palla inattiva che a questo merita un’indagine più approfondita. La formazione di Zanetti, nella prima parte di stagione, non aveva mai palesato limiti di questo genere, ma i 9 gol presi da corner sono un dato che l’allenatore non può più prendere sotto gamba. Va analizzata, capita e risolta, perché la situazione che si è venuta a creare da un mesetto e mezzo a questa parte rischia di diventare un handicap per una squadra, l’Empoli, che anche a Monza aveva mostrato qualità e idee.

La formazione di Zanetti parte forte, attacca gli avversari nella propria metà campo e sceglie di accettare il rischio contropiede. Il problema, al netto del gol annullato a Satriano per un fuorigioco iniziale di Caputo, è che l’attacco non punge come dovrebbe e così i brianzoli, che proprio scarsi non sono, hanno buon gioco nel difendere e ripartire. Dietro, poi, si soffre Petagna che ha chili, centimetri ed esperienza, ma anche la qualità necessaria per servire Ciurria col tacco in occasione del vantaggio. Posizione al limite, ma il Var corregge la decisione dell’assistente e convalida la rete. L’Empoli accusa il colpo, perde lucidità e si sgonfia, ma dopo la strigliata di Zanetti negli spogliatoi approccia alla ripresa in maniera del tutto diversa.

Il pareggio di Satriano farebbe pensare a tutt’altro finale di partita, ma sul primo e unico angolo battuto dal Monza arriva il gol di Izzo. Il difensore salta, Akpa e Bandinelli osservano, Perisan non ci arriva. Un film già visto che condiziona tutto il finale di partita degli azzurri, costretti a lanciare un assalto che però stavolta non porta i frutti sperati. Zanetti a fine gara risponde a chi gli parla di crisi, ma i numeri, ora, parlano chiaro: tre punti nelle ultime sei partite e una media di due gol subiti a gara. Urgono rimedi.