Empoli Swarm a caccia del tricolore di dogeball Gialloneri alle final-four in tutte e tre le categorie

Oltre alla corazzata Shamrock Ravenna, solo l’Empoli Swarm è riuscita a piazzare ben tre formazioni alle final four del campionato nazionale di dogeball, in scena oggi al Pala Bubani di Faenza. Apriranno le danze alle 10.30 i ragazzi della categoria Open, che dopo il 4° posto nella regular season in semifinale se la dovranno vedere proprio contro i grandi favoriti dello Shamrock Ravenna. Servirà quindi un’impresa ai gialloneri empolesi per qualificarsi alla finale.

Alle 11.25 sarà invece il turno delle ragazze della categoria Open femminile, le quali dopo una stagione emozionante chiusa al 3° posto, si giocheranno l’accesso all’ultimo atto per la medaglia d’oro contro le Lady Lions di Orsago. Chiuderanno le semifinali i più piccoli della categoria Under16, impegnati alle 12.20 contro i Venetica New Lions di Orsago. Anche loro, come le ragazze, si sono classificati al 3° posto nella regular season mostrando una costante crescita di prestazioni. Nel pomeriggio poi si terranno le finali per l’assegnazione dei tre titoli tricolori.