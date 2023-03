Empoli si sbarazza di Grosseto E si conferma al secondo posto

TIMENET EMPOLI

3

LUCA CONSANI GROSSETO

0

"TIMENET" EMPOLI PALLAVOLO: Lavorenti 5, Danti 7, Puccini, Donati 11, Giubbolini 12, Mancuso 8, Bartalini 2, Forconi, Genova (L). N.E. Vairani, Giraldi, Falchi. All. Dani.

"LUCA CONSANI" GROSSETO: Poggetti 3, D’Erasmo 7, Miceli 6, Biagioli 14, Massari 10, Colucci 8, Paoli, Bertelli, Milani, Santerini (L). N.E. Marku, Tocci, Bacci. All. Rossi.

Arbitri: Barsottini e Papini di Pisa.

Parziali: 25-23; 27-25; 25-23.

EMPOLI – Vittoria al cardiopalma per la "Timenet" Empoli Pallavolo che tra le mura amiche del PalAramini ha battuto, confermandosi al secondo posto in classifica, con un perentorio 3-0 il Luca Consani Grosseto. Partite in svantaggio le giallonere si sono lanciate all’inseguimento recuperando a metà set sul 16-16 e passando quindi in vantaggio fino al 23-16. Sull’insidioso avvicinamento delle biancorosse (23-22) il tecnico empolese Marco Dani chiede il break dando l’ultimo sprint alle sue ragazze che riescono a chiudere 25-23. Nel secondo set le grossetane si fanno più aggressive distanziando le padrone di casa con un raddoppio prima a quota 6-12 e poi 8-16. Ma le giallonere non si perdono d’animo e con caparbietà arrivano a soffiare sul collo delle avversarie annullandone un set point sul 22-24. Il finale è al cardiopalma e manda in delirio il pubblico sugli spalti con la conclusione a favore delle "tigri" 27-25. Nel terzo set, ancora una volta sotto di alcune lunghezze, le empolesi danno di nuovo prova di carattere raggiungendo le maremmane, che hanno a giocato a viso aperto nonostante la loro penultima posizione in classifica, prima sull’8-8 e poi sull’11-11. Il "Luca Consani" tenta l’allungo sul 17-20 ma le giallonere riducono le distanze e dopo aver agguantato ancora una volta il pari sul 22-22, nonostante il tecnico ospite Rossi chieda time-out, chiudono in volata set e partita 25-23.

Francesco De Cesaris