Empoli pazzo e caparbio

Di Tommaso Carmignani

La sventola di Vignato si va ad insaccare nella stessa identica porta in cui, due settimane fa, Sanabria aveva infilato il gol del pari del Torino. Il campo dà, il campo toglie, ma il colpo con il quale il fantasista arrivato dal Bologna manda in estasi il Castellani è la chiosa perfetta per una gara assurda, cominciata nel peggiore dei modi e terminata in delirio. Novanta minuti di pura follia durante i quali l’Empoli scende e risale dall’inferno con la forza del cuore e della disperazione, tra sfortuna, rigori, espulsioni, episodi, meriti e demeriti di una squadra alla quale tutto si può contestare tranne che il carattere. Perché per la seconda volta in poche settimane – l’ultima all’Olimpico contro la Lazio – riesce a rimontare uno 0-2 nel momento in cui sembrava davvero tutto perduto. E però al netto di tutto, dell’espulsione di Parisi e dello 0-2 iniziale, della sciocchezza dello Spezia che concede la parità numerica in avvio di ripresa e del guizzo finale di Vignato il pari è un risultato che ci sta tutto. Perché le disattenzioni iniziali dell’Empoli fanno il paio col cinismo degli avversari, bravi a capitalizzare al massimo le occasioni che la gara crea loro. Ma fanno il paio anche col carattere che la squadra mostra nella ripresa, quando si ritrova a giocare in parità numerica e capisce che c’è ancora una partita da giocare.

Il primo a rendersene conto è ovviamente Zanetti, ancora una volta protagonista e artefice della gara. Sacrifica Baldanzi dopo il rosso a Parisi perché è l’unica cosa che può fare in quel momento, inserisce gradualmente tutti gli attaccanti che ha a disposizione e sceglie il momento migliore per giocarsi la carta Vignato. Il campo lo premia esattamente come aveva condannato la sua squadra nel primo tempo, perché il calcio si sa, è fatto così. Il rigore di Parisi – ripetuto dopo una super parata di Vicario per l’ingresso anticipato in area di Luperto – arriva dopo un altro calcio d’angolo difeso male, un po’ come accaduto a Roma nei primi cinque minuti di partita. Il raddoppio di Verde, al netto della gran giocata del numero dieci spezzino, è invece un regalo della retroguardia azzurra, sbadata e imprecisa nel contenere le incursioni dell’attaccante. Ma quando Esposito, già ammonito, si fa cacciare per un fallo su Akpa Akpro comincia tutta un’altra partita. Una partita che l’Empoli, a differenza della prima, gioca di più e meglio rispetto ai suoi avversari.

Lo Spezia punta inevitabilmente a difendersi e ripartire, facendolo talvolta anche bene, ma a fare la differenza, stavolta, è la panchina. Quella dell’Empoli consente a Zanetti di inserire Piccoli, Vignato, Stojanovic e Satriano, quella dei liguri propone gente come Holm e Cipot. Non è la stessa cosa, perché senza la spinta di Agudelo, la qualità di Verde e la spinta di Gyasi a destra i bianconeri finiscono per chiudersi dentro l’area di rigore. Picchia e mena, succede quello che succede. Cambiaghi la riapre, Vignato la rifinisce, Gotti si lamenta dell’arbitraggio. Ma il pari ci sta tutto.