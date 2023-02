Empoli-Napoli, arriva la capolista. Stadio esaurito, la carica dei 13mila

Tutto esaurito al Castellani: oggi ci saranno 13mila spettatori per Empoli-Napoli

Empoli, 25 febbraio 2023 – Il clima sarà festoso, perché al di là di tutto i rapporti tra le due tifoserie non sono tesi. E se a questo aggiungiamo il fatto che il grosso degli ultras napoletani non potranno venire in trasferta dopo gli scontri con i rivali della Roma di qualche settimana fa in autostrada, dal punto di vista dell’ordine pubblico è lecito essere ottimisti. Quel è che è certo è oggi pomeriggio, in città, farà caldissimo. Perché alle 18 al Castellani è in programma Empoli-Napoli, con la squadra di Spalletti prima in classifica e ormai proiettata verso la vittoria del campionato. Una corazzata inarrestabile che ha inevitabilmente catalizzato l’attenzione dei propri tifosi, portando l’entusiasmo alle stelle. Secondo le stime rilanciate anche dall’Empoli attraverso il proprio sito ufficiale, oggi al Castellani sono previsti almeno 13mila spettatori. Non sarà record, perché la Curva Sud riservata agli ospiti è stata chiusa come da disposizioni ministeriali, ma rispetto alle ultime gare giocate dagli azzurri ci sarà davvero tantissima gente. Dal punto di vista della viabilità, i problemi potrebbero cominciare intorno alle 16,30-17. La vendita dei biglietti era vietata a tutti i residenti della regione Campania, ma il Napoli ha tifosi in tutta la...