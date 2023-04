Empoli, la salvezza in centottanta minuti

di Tommaso Carmignani

L’obiettivo è arrivare alla sfida contro la Sampdoria, in programma il prossimo 14 maggio, con l’ipoteca della salvezza già in tasca. Per farlo, l’Empoli ha bisogno di non sbagliare le prossime tre partite: sono quelle che vedono gli azzurri impegnati rispettivamente contro Sassuolo, Bologna e Salernitana. Avversari di media fascia nei primi due casi, una diretta concorrente nel terzo. Gare difficili, certo, ma col cammino che gli azzurri hanno alle spalle e la prospettiva di non venir risucchiati nel calderone è fondamentale fare punti. Quanti? Difficile dirlo, ma alla luce del calendario delle altre e del passo che il Verona ha cominciato a tenere, il minimo sindacale per definirsi tranquilli potrebbe essere una vittoria e un pareggio.

Sì, la sensazione è che i 32 punti che la squadra di Zanetti ha in saccoccia al momento non siano sufficienti per pensare di poterla sfangare. E’ possibile che almeno una delle tre squadre al momento in ballo – dando per scontata la retrocessione di Sampdoria e Cremonese – arrivi al massimo a 33-34, ma di questi tempi conviene non scherzare col fuoco. Sarebbe sufficiente che nel prossimo turno sia lo Spezia che il Verona vincessero per far sì che la quota si alzi vertiginosamente. Calcolatrice alla mano, è davvero difficile fare un pronostico, ma il prossimo sarà davvero un turno chiave per la corsa salvezza. I bianconeri affrontano il Monza in casa, mentre il Lecce ospiterà l’Udinese. A completare il quadro sarà il Verona, impegnato contro la Cremonese. Nella malaugurata ipotesi che tutte e tre queste squadre vincano, l’Empoli sarebbe obbligato a fare altrettanto per non ritrovarsi pienamente invischiato nella lotta. Ecco perchè, se da un lato Zanetti fa bene a dire che la squadra è padrona del proprio destino, dall’altro conviene considerare il match contro il Sassuolo come uno di quegli appuntamenti in cui non si può fallire.

I neroverdi sono già salvi e nelle ultime gare hanno lasciato molto per strada, ma Dionisi contro l’Empoli ha il dente avvelenato e c’è da star certi che domenica prossima al Mapei farà di tutto per intralciare il cammino degli azzurri. E’ un passaggio chiave nella corsa salvezza, perché passare indenni dal prossimo turno consentirebbe di arrivare alla doppia sfida casalinga con Bologna e Salernitana nella condizione di servire per il match. Se è vero che stabilire una quota salvezza oggi è molto difficile, pensare ad un Empoli con almeno quattro punti in più alla vigilia della sfida contro la Samp equivarebbe alla certezza di giocare in serie A anche l’anno prossimo.

Diversamente il match coi blucerchiati assumerebbe una valenza importantissima. E se qualcuno potrebbe essere portato a considerare quella partita un po’ più facile per via della retrocessione ormai quasi matematica dei liguri, è bene ricordare che gare così non sono mai banali e che a volte sono proprio questi gli avversari peggiori. La storia dell’Empoli, prima e dopo Ancona, è piena di episodi del genere. Evitarli è un dovere al quale la formazione di Zanetti non può sottrarsi.