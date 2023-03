Empoli e Lecce, si sfida la meglio gioventù

di Tommaso Carmignani

Entrambe hanno bisogno di punti, sono reduci da quattro sconfitte consecutive e vogliono centrare alla svelta la salvezza. La strada verso Empoli-Lecce è ufficialmente indirizzata e la notizia è che lunedì prossimo al Castellani si affronteranno due delle squadre più giovani dell’intero campionato. Una, quella salentina, ha un’età media (dati transfermarkt.com) di 24,7 anni, mentre quella azzurra si ferma a 25. In mezzo c’è il Torino, poi tutte le altre. Una tendenza, quella che riguarda il club del presidente Corsi, confermata anche dalle passate stagioni, visto che l’Empoli è sempre stato, per tradizione, una squadra molto giovane.

Dipende dalla filosofia del club e dalla voglia di mettere in vetrina giocatori che non sono soltanto funzionali alla conquista dell’obiettivo, ma servono anche per garantire una sostenibilità presente e futura alla società. Elementi da valorizzare e con cui, a fine anno, monetizzare. Una scelta che sembra premiare anche il Lecce: il club del presidente Sticchi-Damiani sta disputando un torneo di tutto rispetto, si è tolto delle belle soddisfazioni e sembra tranquillamente in grado di centrare la salvezza, anche se, come gli azzurri, non sta attraversando un periodo particolarmente felice. Due squadre convalescenti che vogliono approfittare della sosta per ricaricare le batterie in vista di uno scontro diretto delicatissimo, ma che probabilmente stanno scontando entrambe il prezzo che si paga quando si costruisce una squadra così giovane.

Il Lecce, ad esempio, manda regolarmente in campo almeno 4-5 elementi nati dopo il 2000, come i terzini Gendray e Gallo, il centrocampista Gonzalez o le punte Banda e Colombo. Giocatori che avevano iniziato alla grande, che hanno proseguito al meglio, ma che in questo momento stanno soffrendo un po’ più del dovuto.

L’Empoli, che ha un’età media leggermente superiore, ha comunque anch’esso dalla sua diversi millennials, a cominciare dal terzino Parisi, che è un titolarissimo, fino ad arrivare agli attaccanti Cambiaghi e Satriano. Gli azzurri, poi, hanno rispetto al Lecce un titolare nato nel 2003 che è anche il capocannoniere della squadra (Baldanzi con 4 gol) e un altro giocatore, sempre del 2003, che nelle ultime settimane si sta ritagliando un ruolo da assoluto protagonista, cioè Fazzini.

Se è vero insomma che azzurri e salentini poggiano su basi solide e su elementi di grande esperienza (basti pensare al leccese Umtiti), l’ossatura di entrambe le squadre è costituita dai giovani. Gli stessi che lunedì prossimo si affronteranno in cerca di preziosi punti salvezza. Il fatto che l’Empoli abbia alle spalle un anno in più di serie A potrebbe fare la differenza: con 28 punti in classifica, basta un altro piccolo sforzo e ci siamo.