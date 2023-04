Empoli, è il momento di far quadrare i conti

di Tommaso Carmignani

La volata è lanciata. E il calendario, in questo senso, non sembra poi così amico dell’Empoli. La squadra di Zanetti, parliamoci chiaro, ha la salvezza a portata di mano: con 32 punti in classifica, l’obiettivo che gli azzurri si erano imposti a inizio stagione è davvero a un passo. E però, con una Cremonese obbligata a crederci ed un Verona in salute – come confermato dal pareggio conquistato in casa del Napoli – la sensazione è che la quota potrebbe essere leggermente superiore rispetto all’anno scorso.

Un bottino di 35-36 punti dovrebbe essere sufficiente, ma questo vuol dire che alla formazione di Zanetti manca almeno un’altra vittoria (e magari un paio di pareggi) per stare tranquilla. Ma il calendario, come detto, non è amico. Domenica prossima al Castellani arriva un’Inter che, come da tradizione, si conferma squadra pazza e indecifrabile. I nerazzurri hanno perso l’ennesima partita in casa contro un avversario inferiore (il Monza), ma in Champions sono a un passo dalla semifinale ed hanno dimostrato, contro squadre di valore, di avere tutte le carte in regola per arrivare in fondo.

L’Empoli, con un gol di Baldanzi, gli ha già fatto uno scherzetto, ma pensare che quella di domenica sarà, solo per questo, una gara abbordabile sarebbe una pazzia. Il ’lunch match’ coi nerazzurri è una gara complicatissima, così come lo sarà quella della settimana successiva contro il Sassuolo di Dionisi.

I neroverdi non sono la squadra che gli azzurri hanno affrontato all’andata, piena di problemi da risolvere e con una condizione psicofisica difficile. Gli emiliani non solo si sono ripresi, ma hanno confermato tutta la bontà della rosa e le capacità del proprio allenatore, uno che da queste parti conoscono bene. Affrontarli oggi non è come l’averli incrociati qualche mese fa, quindi guai a pensare che il match del Mapei – campo tradizionalmente ostico – sarà abbordabile.

E poi c’è il Bologna, che ad oggi rappresenta forse la squadra più in forma del momento. L’Empoli lo affrontò all’andata qualche giorno dopo l’arrivo di Thiago Motta: i rossoblù, oggi, sono molto diversi da quelli di allora ed è per questo che anche in quel caso il coefficiente di difficoltà sarà elevatissimo. Uscire bene da queste tre partite sarà però fondamentale per evitare di presentarsi al match interno contro la Salernitana nella condizione di dover vincere per forza. Siamo in quel momento dell’anno in cui i punti contano doppio, la classifica si accorcia e i margini di errore si riducono. L’Empoli deve soltanto dare il colpo di grazia a una stagione che sta volgendo al meglio, ma deve farlo in fretta per evitare problemi.

Dietro non stanno a guardare e dopo una sconfitta antipatica e inattesa come quella di venerdì scorso a Cremona è fondamentale rialzare subito la testa.