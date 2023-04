Empoli, con il Sassuolo vale doppio Zanetti: "Dimentichiamo il passato"

di Tommaso Carmignani

Azzerare il passato e concentrarsi sul futuro. Nello specifico, sulle sette partite che mancano alla fine e su un obiettivo chiamato salvezza. L’Empoli volta pagina e trova Dionisi, l’uomo a cui si deve questa Serie A, anche se la scelta di abbandonare la nave all’indomani della promozione non è mai stata né digerita, né perdonata, da società e ambiente. Quella col Sassuolo è, per definizione, una gara estremamente complicata, ma è anche il primo di una serie di incontri che potrebbero mettere la parola fine al discorso campionato. Gli azzurri, anche in virtù del risultato dello Spezia, possono tornare a scavare un solco importante con le squadre che inseguono, ma per farlo devono tornare a vincere.

Non è per forza necessario archviare la pratica oggi al Mapei, ma invertire il trend dopo le due sconfitte consecutive contro Cremonese e Inter è un obiettivo al quale Caputo e soci non possono sottrarsi. A fare la differenza dovranno essere le motivazioni: quelle dell’Empoli, che ha una salvezza ancora da conquistare, dovranno essere superiori rispetto a quelle di un Sassuolo che il suo obiettivo lo ha ormai praticamente conquistato. "È una partita difficile, ma lo è perché affrontiamo una squadra forte. Nel girone di ritorno hanno dimostrato il loro valore ed è quindi evidente che dal punto di vista tecnico sarà una sfida complicata. Le motivazioni? Sì – dice lo stesso Zanetti – dovranno fare la differenza: in questa settimana abbiamo messo un punto sul passato e ci siamo promessi di proiettarci sul futuro. Siamo concentrati gara dopo gara e avere la forza, tutti insieme, di superare gli ostacoli". Rientri importanti rispetto alle ultime gare. "Fazzini ed Akpa sono mancati, ma a questi aggiungo Vicario che tornerà tra i pali. Ringrazio Perisan perché è cresciuto molto e ci ha aiutato, ma ora riprende il suo posto un giocatore che per noi fa la differenza. I due centrocampisti sono entrambi a mezzo servizio, ma ci sono. Il gruppo si è amalgamato per ritrovare armonia". A dispetto dei malumori, l’allenatore promuove i suoi. "L’unica gara in cui abbiamo sbagliato atteggiamento – confessa l’allenatore – è stata quella di Cremona. Pensavamo forse di aver chiuso la pratica troppo presto ed è successo l’esatto contrario, perché noi abbiamo perso e gli altri hanno vinto. Quando si fanno tanti punti all’inizio si rischia di perdere un pizzico di fame, ma non deve subentrare la paura. Non dobbiamo fare i conti sugli altri, ma pensare soltanto a noi stessi. Penso che questa squadra meriti di salvarsi, per il girone di andata che ha fatto e per i punti che ha conquistato. Dobbiamo tornare a essere più convinti delle nostre capacità e della possibilità di superare gli ostacoli".

Due sconfitte di fila e qualche critica di troppo, anche se l’ultimo avversario si chiamava Inter. Agli azzurri viene rimproverata la mancanza di spettacolo. "L’Empoli in questo momento deve fare i punti per salvarsi. Le critiche fanno parte del gioco e nel momento in cui abbiamo scelto di fare questo mestiere – chiude Zanetti – abbiamo deciso di accettarle. Io mi preoccupo quando vedo gli ultras che non ci sostengono, ma questo non è mai successo. La Maratona ci sostiene dal primo al novantesimo e questo è il segnale migliore: vogliamo fare quadrato con chi vuole stare al fianco della squadra".