Empoli, arriva la firma di Cancellieri Henderson e Stojanovic pronti a partire

di Tommaso Carmignani

Un ruolo determinante potrebbero giocarlo le riflessioni del tecnico Zanetti alla vigilia della sfida contro il Cittadella. L’allenatore, sottolineando come qualcuno all’interno del gruppo potrebbe aver concluso il suo ciclo in azzurro, ha chiaramente lasciato intuire che il mercato, a meno di una settimana dall’esordio in campionato contro il Verona, è ancora lontano dall’essere chiuso. La sconfitta rimediata nel primo turno di Coppa, unita alla necessità di rinforzare ulteriormente la squadra, faranno il resto. E così da qui al 31 agosto è lecito aspettarsi almeno quattro operazioni che potrebbero, in qualche modo, modificare notevolmente il volto della squadra.

Zanetti non ha fatto nomi, ma tra i profili in uscita – oltre a Bandinelli, finito nello scambio con lo Spezia per Gyasi – potrebbero esserci altri esponenti di spicco della vecchia guardia. Uno di questi è sicuramente Petar Stojanovic, come confermato dalla trattativa in fase molto avanzata per Bereszynski della Sampdoria. La volontà di arrivare al polacco (si viaggia verso il prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza) lascia intendere la possibilità per lo sloveno di andar via. Si era parlato di Frosinone, ma anche di Fiorentina: possibilità che potrebbero concretizzarsi negli ultimi giorni, ma il percorso del terzino è ormai segnato. Un discorso simile potrebbe valere per Haas, altro protagonista indiscusso degli ultimi anni. Lo svizzero non è esattamente uno specialista del centrocampo a due, ma ha dimostrato di sapersi adattare. Eppure c’è chi lo richiede in Serie B, come la Cremonese: una possibilità che il giocatore per primo starebbe valutando, consapevole di non essere più ai primi posti nelle gerarchie di Zanetti. La società in quel ruolo ha individuato come titolari Marin e Grassi, oltre a Ranocchia e Fazzini che possono fungere da alternative. Non è escluso che in caso di partenza di Haas si punti su un giovane, ma la sensazione è che la prospettiva di cederlo, se dovesse maturare davvero, non sarebbe ostacolata.

In avanti, invece, uno degli elementi destinati a partire sembra proprio Liam Henderson. Anche lo scozzese è un giocatore che ha mercato e che potrebbe lasciarsi tentare dalla possibilità di intraprendere un’altra strada. E’ per questo che la società azzurra sarebbe sulle tracce di Gaetano del Napoli, elemento sul quale nelle ultime ore sarebbe piombato anche il Frosinone. Gli ottimi rapporti con la dirigenza partenopea avvantaggiano l’Empoli, ma è una questione da risolvere nel giro di qualche giorno. Le altre trattative sono quelle ben note: Accardi ha chiuso per Cancellieri (arrivato ieri sera per la firma) e punta a farlo anche con Akpa Akpro, consapevole che sono loro i rinforzi ideali per il reparto avanzato. La questione con la Lazio è praticamente definita: prestito con diritto di riscatto e controriscatto per il primo, prestito con opzione per il secondo. Resta da definire il contratto con l’ivoriano e l’obiettivo è quello di strappare il sì in tempo per la gara contro l’Hellas Verona di sabato prossimo. Per Baldanzi, invece, si resta ancora nel campo delle chiacchiere: la sua cessione non è prevista, ma da Firenze si dicono sicuri che Barone stia preparando un’offerta in grado di accontentare l’Empoli.