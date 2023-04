Empoli, aprile è decisivo: il calendario pesa

di Tommaso Carmignani

Due sono scontri diretti, poi ci sono un paio di partite da bollino rosso e una sfida, quella col Sassuolo, che a oggi è probabilmente paragonabile a quella contro una ‘big’. Aprile non è soltanto il mese della primavera, ma anche quello in cui gli azzurri potrebbero, con qualche settimana di anticipo, mettere definitivamente a tacere il discorso salvezza. E se il diesse Accardi ha parlato dell’importanza di convivere con la paura, difendendo però a spada tratta squadra e allenatore, la verità è che il calendario delle prossime settimane offre all’Empoli la possibilità di mettere in cascina quel fieno necessario ad archiviare positivamente la stagione. La gara di lunedì col Lecce non sarà una finale, ma è comunque una partita importante.

In questo turno l’Hellas Verona è di scena in casa della Juventus e dal risultato che emergerà allo Stadium potrebbe dipendere molto del destino di azzurri e giallorossi. E’ ovvio che uno stop degli scaligeri metterebbe la squadra di Zanetti davanti a un vero e proprio match point: aumentare il gap con la zona rossa a meno di dieci gare dalla fine del campionato garantirebbe un’ipoteca serissima sulla salvezza, mentre al contrario un risultato negativo porterebbe l’Empoli ad affrontare la trasferta in casa del Milan con un pizzico di paura in più. Lo scudetto, per i rossoneri, è ormai una chimera, ma la battaglia che la squadra di Pioli sta portando avanti per la Champions è nel vivo e una partita come quella casalinga con gli azzurri è di quelle che non si possono sbagliare. Insomma, dopo il Lecce c’è un match difficilissimo ed è per questo che sarà fondamentale arrivarci nel miglior modo possibile. Detto questo è chiaro che la sfida che viene dopo, cioè quella contro la Cremonese, diventa allo stesso modo un passaggio fondamentale per mandare in archivio la questione legata alla salvezza.

Caputo e compagni non possono però permettersi di sottovalutare nessuno, specialmente un avversario che ha probabilmente già alzato bandiera bianca ma che non per questo si metterà da una parte a regalare punti a tutti. Passare indenni dallo Zini vorrebbe dire presentarsi nel migliore dei modi alla gara casalinga contro l’Inter, altro match da bollino rosso che la formazione di Zanetti proverà ad affrontare come ha fatto all’andata. Battere i nerazzurri è già riuscito una volta, ma l’Empoli di adesso non è quello di allora e quindi, sulla carta, è più che altro sulla sfida della settimana successiva in casa del Sassuolo che sembra più semplice riporre le speranze. E’ pur vero però che la squadra di Dionisi, oggi, ha una media addirittura superiore all’Inter e allora ecco che considerare questa partita come abbordabile potrebbe diventare un errore. Il mese di aprile sarà insomma complicato, soprattutto perché su cinque partite tre sono in trasferta. Ma è anche un mese potenzialmente decisivo, per evitare poi di arrivare al rush finale con una situazione di classifica peggiore rispetto a quella di adesso. L’Empoli è vicino alla salvezza, ma per centrarla deve compiere un ultimo sforzo. Il calendario è qui per ricordarlo.